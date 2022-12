Diskusijas, kurās runās par pusaudžiem aktuālām tēmām

Bērnu un pusaudžu resursu centrā (PRC) ikdienā vienlaikus palīdzību saņem vairāk nekā 350 pusaudži un viņu ģimenes visā Latvijā, taču pieprasījums pēc atbalsta ir daudzkārt lielāks. PRC speciālistu pieredze liecina, ka ir vairākas tēmas, kas pusaudžiem ir aktuālas un sagādā grūtības, kā piemēram, augstas prasības pret sevi, vientulība, ķermeņa paštēls u.c. Lai dalītos ar pieredzi un ieteikumiem, PRC sadarbībā ar Swedbank Latvija uzsāk publisko diskusiju ciklu, kurā kopā ar jauniešiem, vecākiem un speciālistiem runās par lietām, kas ir svarīgas pusaudžiem.

Pirmā diskusija "Perfekcionisma lamatas" notiks 6. decembrī plkst. 18.00 un tai varēs sekot līdzi PRC facebook lapā un delfi tiešraidē. Vajadzība būt vai izskatīties perfektam, un ticība, ka ir iespējams sasniegt pilnību, iet roku rokā ar augtām prasībām, vajadzības pēc ideālā un spēcīgu paškritiku. Perfekcionisti iekšēji nepārtraukti cīnās ar iekšējo un ārējo spiedienu, kas raisa nepatīkamas izjūtas, tādas kā bēdas, dusmas, apkaunojums, vaina, bezspēks, bezpalīdzība. Tas rada papildu slodzi mūsu organismam un var izraisīt trauksmi, depresiju, obsesīvi kompulsīvus traucējumus, ēšanas un psihosomatiskus traucējumus. Turklāt augstās prasības gan skolā, gan ģimenē var attīstīt bērnam vainas izjūtu, par to, ka bērns nespēj attaisnot savu vecāku gaidas un cerības, kā arī bailes viņus pievilt.

Kā sadzīvot ar perfekconisma iezīmēm, lai tās spēj sniegt labumu ikdienas uzdevumu veikšanā? Kā vecākiem atrast to vidusceļu, lai prasības pusaudžu vecumā nebūtu pārmērīgas? Kā palīdzēt sev, ja esi nokļuvis perfekcionisma lamatās? Kā skola var atbalstīt bērnus un pusaudžus nebaidīties no kļūdām un pieņemt tās, saprotot, ka zem kļūdām var būt potenciāls, kuru ir iespējams attīstīt? Šie ir daži no jautājumiem, uz kuriem diskusijas ietvaros atbildes mēģinās rast pirmās sarunas dalībnieki - PRC klīniskais un veselības psihologs Edgars Haritončenko, skolotājs Matīss Ratnieks, 2 pusaudžu tētis Kārlis Andersons, kā arī 12.klases skolniece Melita Freiberga.

Starppaaudžu pētījums, iesaistot koledžas studentus, uzrāda, ka 27 gadu laikā perfekcionisma rādītāji ir ievērojami palielinājušies, proti, prasībās pret sevi perfekcionisma rādītājs palielinājies par 10 %, sociāli noteiktā perfekcionisma rādītājs palielinājies par 33 % un uz citiem orientētā perfekcionisma rādītājs palielinājiess par 16 %.

Lai vērstos pēc palīdzības, sazinieties ar Pusaudžu resursu centru :

Psiholoģiskā atbalsta tālrunis pusaudžiem un viņu tuviniekiem/ PRC klīnisko psihologu konsultācijas - +371 25737636 (strādā arī Whats App). Darba laiks- plkst.12-19 darba dienās. Anonīmi un bez maksas. Sarunā ar speciālistu tiks izvērtēta situācija un, ja nepieciešams, piedāvātas papildus konsultācijas klātienē vai attālināti pie PRC speciālistiem.

Rīga – tālrunis +371 29164747; e-pasts info@pusaudzucentrs.lv

Jelgava – tālrunis + 371 27323238; e-pasts jelgava@pusaudzucentrs.lv

Liepāja- tālrunis +371 26623422; e-pasts liepaja@pusaudzucentrs.lv

Rēzekne – tālrunis +371 27313138; e-pasts rezekne@pusaudzucentrs.lv

Sigulda – tālrunis +371 27899515; e-pasts sigulda@pusaudzucentrs.lv

Tukums – tālrunis +371 26387905 ; e-pasts tukums@pusaudzucentrs.lv

Valmiera- tālrunis +371 26433366; e-pasts valmiera@pusaudzucentrs.lv

Ventspils- tālrunis +371 25458111; e-pasts ventspils@pusaudzucentrs.lv

Daugavpils- tālrunis +371 25635533; e-pasts daugavpils@pusaudzucentrs.lv

Noderīgi video un citi materiāli gan pusaudžiem, gan vecākiem ir pieejami Pusaudžu resursu centra vietnē www.pusaudzucentrs.lv vai Facebook un Instagram kontos.

Par Bērnu un pusaudžu resursu centru

Bērnu un pusaudžu resursu centru (BPRC) ir izveidojis Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar nozares speciālistiem Latvijā un Lielbritānijā. Kopš 2018.gada BPRC sniedz uz pierādījumiem balstītu, profesionālu, mūsdienīgu un multidisciplināru palīdzību pusaudžiem ar mentālās veselības grūtībām un viņu ģimenēm. Pateicoties Labklājības un Veselības ministriju piešķirtajam finansējumam, visi BPRC pakalpojumi pusaudžiem un viņu tuviniekiem tiek nodrošināti bez maksas. BPRC atbalsts ir pieejams 9 Latvijas pilsētās- Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Siguldā, Tukumā, Valmierā un Ventspilī.