Diskutēs par finansējuma pieejamības veicināšanu ilgtspējīgai uzņēmējdarbības attīstībai

10. decembrī pulksten 10.00 tiešraidē Finanšu nozares asociācija rīko finanšu institūciju pārstāvju diskusiju "Vai bankas turpinās finansēt biznesu 2022. gadā?", lai runātu par gada laikā nozarē paveikto, industrijas prognozēm 2022. gadam, kā arī par finanšu institūciju sniegto un plānoto nepieciešamo atbalstu uzņēmējiem finansējuma pieejamībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiešraide būs skatāma Finanšu nozares asociācijas mājaslapā www.financelatvia.eu un Delfi.lv. Skatītāji jautājumus ekspertiem varēs uzdot sli.do, kods: #Asociacija.

Diskusijas laikā plānots pārrunāt banku darbības rādītājus un uzņēmēju noskaņojumu šajā gadā, paveikto kapitāla tirgus attīstībā, īstenotos pasākumus privātpersonu un juridisko personu atbalstam, kā arī jaunajiem valsts atbalsta instrumentiem, izmantojot Atjaunošanas un noturības mehānisma, kā arī citus ES fondu resursus. Tāpat tiks pievērsta uzmanība ilgtspējas izaicinājumiem – kā varētu notikt zaļā transformācija un kā tas varētu ietekmēt ekonomiku nacionālā un globālā līmenī.

Diskusijā piedalīsies Ieva Tetere, AS "SEB" valdes priekšsēdētāja Latvijā, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētāja, Lauris Mencis, AS "Swedbank" Latvija valdes loceklis, Uzņēmumu pārvaldes vadītājs, Vladislavs Mironovs, AS "Citadele banka" valdes loceklis, Ilze Zoltnere, "Luminor" bankas Korporatīvā departamenta vadītāja Latvijā un Reinis Bērziņš, AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" valdes priekšsēdētājs.

Pasākumu moderēs – Mārtiņš Daugulis.