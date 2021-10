15. un 16. oktobrī Rīgā norisinās ikgadējais starptautiskās drošības un politikas forums "Rīgas Konference 2021". Šogad konferences dalībniekus uzrunās arī ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs (António Guterres), kā arī diskusijās piedalīsies Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa (Kaja Kallas) un Rumānijas prezidents Klauss Johannis (Klaus Iohannis). Pielāgojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, konference galvenokārt notiks attālināti. Tai varēs sekot līdzi tiešsaistē "Rīgas konferences" mājaslapā, kā arī DELFI.

Kopš 2006. gada Rīgas Konference ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas jautājumu forumiem Baltijas jūras reģionā. Konference sniedz iespēju iesaistītajām pusēm apzināt pašreizējās tendences un iesaistīties dialogā par globālajiem procesiem. Šogad konferences dalībnieki spriedīs par aktuālākajiem ārējās un drošības politikas jautājumiem, tādiem kā, notikumu Afganistānā ietekme uz starptautisko drošību, Ķīnas un ASV sāncensība, politiskā situācija Baltkrievijā. Tāpat šogad tiks apspriestas arī tādas tēmas kā NATO 2030 dienaskārtība, ES Zaļais kurss, reģionālā un globālā drošība, datu drošība un daudzas citas. Paralēli konferences pamata programmai tiek organizētas arī piecas atsevišķas diskusijas, apspriežot sieviešu lomu stabilitātes atjaunošanā pēc konflikta, Baltijas jūras reģiona drošību, Trīs jūru iniciatīvas aktualitāti, kā arī citas tēmas. Pilna konferences programma ir pieejama mājaslapā.

Lai gan sākotnēji tika plānots klātienē uzņemt vairākus simtus konferences dalībnieku un mediju pārstāvju, Covid-19 pandēmijas izraisītā epidemioloģiskā stāvokļa pasliktināšanās dēļ tika pieņemts lēmums ievērojami samazināt dalībnieku skaitu, kā arī atcelt jebkādas saviesīgas pulcēšanās, atstājot tikai darba diskusijas. Latvijas Nacionālā bibliotēkā ieradīsies tikai dalībnieki ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tiks ievēroti pastiprināti epidemioloģiskās drošības pasākumi. Plašākai sabiedrībai būs iespēja tiešsaistē sekot līdzi konferences galvenajai programmai Latvijas Transatlantiskās organizācijas Facebook un Youtube lapā, kā arī vairāku interneta platformu un televīzijas tiešraidēs Latvijas un starptautiskajos medijos.

Konferenci organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju. Konferences partnerorganizācijas ir NATO Publiskās diplomātijas nodaļa un Konrāda Adenauera fonds Baltijas valstīs. Konferenci atbalsta "Microsoft", ASV vēstniecība Latvijā, Kanādas vēstniecība Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Gruzijas vēstniecība Latvijā, Vācijas vēstniecība Latvijā, "Swedbank", Turcijas vēstniecība Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, "Seal", Rīgas Dome, "Visegrad Insight", Bostonas Globālais Forums un "Oxford Analytica".

Rīgas Konferences atbalstītāji ir arī MI un Digitālās politikas centrs, AIWS.net, Starptautiskā lidosta Rīga, AUDI, Latvijas Nacionālā bibliotēka, "Narvesen", "Caffeine", "Pupuchi", "Lauvas tēja", "RicBerry", "Cannelle Bakery", "Maple", "Balta", "B'More", "Askaneli Brothers", "Amber Distribution".

Informatīvo atbalstu konferencei nodrošina Latvijas Televīzija, LETA, DELFI, TVNET, LSM.lv, Latvijas Radio, LMT Straume, IR, "Postimees", "The Lithuania Tribune", "Hromadske International", "New Eastern Europe", "iPress", "Spektr", "Youth Atlantic Treaty Association", "The Norwegian Atlantic Comittee", "Estonian Atlantic Treaty Association", "Lithuanian Atlantic Treaty Association", "Atlantsammenslutningen" un "Hromadske International", Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgas Juridiskā augstskola, Vītauta Dižā Politikas zinātnes un diplomātijas fakultāte un Tartu universitātes Juhana Šites politikas zinātņu institūts.