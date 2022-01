Eirozona un ekonomikas izaicinājumi 2022. gadā. Saruna ar Eirogrupas priekšsēdētāju un Latvijas Bankas prezidentu

Neatkarīgi no tā, vai atrodaties Latvijā vai Īrijā, Kiprā vai Portugālē, veikalā varat norēķināties par savu pirkumu ar vienu un to pašu banknoti vai monētu. Eiro ir viens no redzamākajiem Eiropas Savienības simboliem. Turklāt tā ir kļuvusi par otro visplašāk izmantoto valūtu pasaulē. Tas varēja notikt tikai eirozonas dalībvalstu plašās sadarbības un koordinācijas dēļ, ko vada finanšu ministru grupa.

Eirozonas 20 gados Eiropas Savienība un pasaule kopumā ir ievērojami mainījusies. Eirogrupai bija jāmainās un jāpielāgojas, veicot pārvaldības reformas, izveidojot kopīgu atbalsta mehānismu valstīm, kuras nonākušas finansiālās grūtībās, un ieviešot kopēju uzraudzības sistēmu Eiropas bankām. Eirogrupas dalībvalstu koordinētā politiskā reakcija palīdz eirozonai ātrāk atgūties no pandēmijas ekonomiskās ietekmes.

Vizītes Latvijā laikā par eirozonas iespējām un izaicinājumiem diskutēs Eirogrupas prezidents un Īrijas finanšu ministrs Paskals Donohū (Paschal Donohoe) un Latvijas Bankas prezidents, Eiropas Centrālās Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks. Sarunai, ko vadīs žurnālists un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Edijs Bošs, varēs sekot līdzi "Delfi" tiešraidē otrdien, 11. janvārī, pulksten 14.00.

Sarunā Eirogrupas priekšsēdētājs un Latvijas Bankas prezidents diskutēs par pašreizējiem un ilgtermiņa ekonomikas izaicinājumiem un iespējām Latvijā un eirozonā kopumā, priekšnosacījumiem Eiropas nozīmes saglabāšanai pasaulē, ieskaitot ilgtspējas jautājumus; kā arī aplūkos monetārās un fiskālās politikas mijiedarbību.

Pasākuma tiešraide ar tulkojumu latviešu valodā būs skatāma arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības "Facebook" vietnē un www.esmaja.lv. Savukārt pasākumam angļu valodā varēs sekot Īrijas vēstniecības Latvijā "Facebook" vietnē.

Ikviens interesents varēs uzdot savus jautājumus gan latviešu, gan angļu valodā, izmantojot "sli.do" aplikāciju, ievadot #1101.

Pasākumu organizē Īrijas vēstniecība Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.