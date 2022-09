Eksperti: smēķēšanas mazināšanas politikā izmaiņas ir nepieciešamas un tās ir neizbēgamas

Smēķētāju skaita nemazināšanās, augstie veselības un pāragras nāves riski, ko izraisa smēķēšana, ir pamats uzskatīt, ka Latvijā nepieciešamas izmaiņas smēķēšanas mazināšanas politikā. Latvijai ieteicams ņemt vērā citu valstu veiksmīgo pieredzi smēķēšanas nodarītā kaitējuma mazināšanas jomā, nodrošinot, ka tradicionālo cigarešu smēķētājiem ir pieejamas mazāk kaitīgas alternatīvas un plašāka informācija, secināts Bezdūmu nozares asociācijas rīkotajā starptautiskajā seminārā "Virzība uz bezdūmu sabiedrību”.

Latvijā situācija nemainīgi slikta

Latvijā smēķētāju skaits konstanti ir visai augsts. Smēķēšanas izraisītie riski tāpat kā pirms divdesmit gadiem ir būtisks cēlonis augstiem saslimušo un mirstības rādītājiem Latvijā. Līdzšinējie mēģinājumi mazināt smēķētāju skaitu ar dažādiem ierobežojumiem ir izrādījušies visai mazefektīvi. Līdzīga pieredze ir bijusi arī citās valstīs, tāpēc mūsdienās daudzviet smēķēšanas mazināšanas politika piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas, un valstis meklē jaunus un efektīvākus risinājumus. Jauno inovatīvo pieeju raksturo uzsvars uz kaitējuma mazināšanu un tā savu efektivitāti jau ir pierādījusi, piemēram, Zviedrijā un Lielbritānijā.

Pētījumu centra SKDS 2022. gadā veiktais pētījums "Tabakas un nikotīna saturošu produktu lietošana un smēķēšanas atmešana" parāda, ka Latvijā tabaku un nikotīnu saturošus produktus lieto vairāk nekā viena trešdaļa iedzīvotāju (35%). Regulāri to dara 24%, bet atsevišķās reizēs 11%. Tāpat kā citur pasaulē, arī Latvijā aptuveni divas trešdaļas smēķētāju vēlas šo kaitīgo ieradumu atmest. Galvenie smēķēšanas atmešanas iemesli ir veselības problēmas un rūpes par veselību (73%), kā arī vēlme ietaupīt naudas līdzekļus (69%). Tostarp 84% tradicionālo cigarešu lietotāju, kuri vēlas atmest, to jau iepriekš vismaz vienreiz ir mēģinājuši darīt. 27% tas ir izdevies, savukārt 54% respondentu smēķēšanu atmeta, bet pēc kāda laika tomēr atkal atsāka smēķēt.

Tradicionālās cigaretes – galvenais atkarības izraisītājs

Kopumā visbiežāk lietotais tabakas un nikotīnu saturošais produkts Latvijā ir tradicionālās cigaretes – to lieto 72% smēķētāju, bet e-cigaretes lieto 38%. Parastās cigaretes ir arī pirmais produkts, ko smēķētāji ir sākuši lietot regulāri (88%). E-cigaretes minēja tikai 5% respondentu. Galvenie iemesli, kāpēc respondenti vispār sāk lietot bezdūmu nikotīna produktus – tie nedūmo, no to lietošanas nesmird elpa, rokas un drēbes (52%), šie produkti mazāk traucē apkārtējiem (48%) un šos produktus var lietot iekštelpās (47%), lai pārtrauktu vai samazinātu cigarešu un citu klasisko tabakas produktu smēķēšanu (39%), ka arī tāpēc, ka to uzskata par mazāk kaitīgu alternatīvu (34%).

Zviedrijas pieredze – jānodrošina mazāk kaitīgu alternatīvu pieejamība

Eksperti norāda, ka Zviedrija ir labs piemērs, kā efektīvi un salīdzinoši īsā laika periodā būtiski samazināt smēķējošo iedzīvotāju skaitu valstī. Atbilstoši sarūk smēķēšanas radītā slodze uz valsts veselības aprūpes sistēmu, sarūk gan smēķēšanas izraisīto slimību, gan pāragru nāves gadījumu skaits. Zviedrijas Vides un sabiedrības veselības institūta direktors Kristofers Fjelners (Christofer Fjellner) uzsver, ka Zviedrija ir piemērs, kā bez jebkādiem drastiskiem ierobežojumiem, nodokļu izmaiņām un satricinājumiem sabiedrībā būtiski samazināt smēķētāju skaitu.

K. Fjelners norāda, ka cigarešu smēķēšana tagad Zviedrijā ir izmirstoša parādība. Šobrīd valstī kopumā smēķē vairs tikai aptuveni 7% iedzīvotāju, kas ir mazākais smēķētāju skaits Eiropā. Zviedrijai to izdevies panākt, veicinot snus jeb zelējamās tabakas kā mazāk kaitīgas tabakas alternatīvas lietošanu. Kopumā Zviedri tabaku patērē apmēram tikpat cik sabiedrība citās valstīs, bet atšķirībā no citām valstīm viņi to nededzina un līdz ar to neuzņem kaitīgās un kancerogēnās vielas, kas rodas cigaretes sadegšanas procesa laikā. K. Fjelners uzsver, ka snus ir radījis milzīgas pārmaiņas Zviedrijas veselības aprūpes sektorā, jo zviedri turpina lietot tabaku, bet vairs nemirst no tās.

Interesanti, ka Zviedrijā cigaretes vairāk smēķē sievietes nevis vīrieši – tikai 6% vīriešu un 8% sieviešu. Tas arī atspoguļojas slimību un mirstības statistikā. Zviedru vīrieši izceļas visas Eiropas mērogā – salīdzinājumā ar citām valstīm Zviedrijā ir vismazākais saslimušo vai mirušo vīriešu skaits, kur cēlonis būtu tabakas izstrādājumi.

K. Fjelners analizējot Zviedrijas pieredzi norāda, ka ja alternatīvas ir pietiekoši pievilcīgas, tās var atstāt būtisku iespaidu arī uz jauniešu auditoriju, veidojot jaunus ieradumus. Tā, piemēram, Zviedrijā jauniešu auditorijā ir vismazākais smēķētāju skaits, bet vislielākais ir vecāka gadagājuma iedzīvotāju vidū vecumā virs 55 gadiem. Šiem cilvēkiem mainīt savus ieradumus ir visgrūtāk.

Kaitīgajiem produktiem nodokļiem jābūt augstākiem

K. Fjelners uzsver, ka cīnīties ar smēķēšanas atkarību ir ļoti grūti un bieži tas ir pat neiespējami, ja vien smēķētājam nerodas iespēja uzsākt lietot kādu pievilcīgu un veselībai mazāk kaitīgu alternatīvu. Ja alternatīva būs pietiekoši pievilcīga, nebūs nepieciešams izdod līdzekļus nekādām papildus kampaņām vai ieviest arvien jaunus un jaunus ierobežojumus. Tāpēc ir svarīgi legalizēt mazāk kaitīgās alternatīvas un padarīt tās pievilcīgākas. Šajā ziņā liela loma ir arī nodokļu politikai – kaitīgiem produktiem nodokļiem ir jābūt lielākiem, lai tie būtu mazāk pievilcīgi iedzīvotājiem. Savukārt to, kas nodara mazu kaitējumu, atbilstoši ir mazāk jāierobežo un jāpiemēro mazāki nodokļi.

Bēdīga pieredze ar nodokļu paaugstināšanu e-cigaretēm ir novērojama Igaunijā, kur paaugstinot nodokļus šīs cigarešu alternatīvas tika iedzītas pelēkajā zonā un līdz ar to kļuva mazāk kontrolējamas, lai arī kopējais patēriņš nesamazinājās.

Lielbritānijas izvēle – e-cigaretes

Līdzīgi kā Zviedrija arī Lielbritānija cīņā ar smēķēšanu ir izvēlējusies inovatīvo kaitējuma mazināšanas pieeju. Tikai atšķirībā no Zviedrijas, Lielbritānijas valdība kā labāko līdzekli smēķēšanas atmešanai iesaka e-cigaretes. Pētnieki Lielbritānijā ir secinājuši, ka tās ir veiksmīgi izmantojamas kā starpposms ceļā uz smēķēšanas atmešanu. Tostarp 2019. gadā smēķēšanu izdevies atmest 59,7% smēķētāju, kas parastās cigaretes aizstāja ar bezdūmu alternatīvām, bet 2020. gadā tas izdevies jau 74%. Lai vēl vairāk mazinātu smēķēšanas izplatību, Lielbritānija plāno kļūt par pirmo valsti pasaulē, kurā ārsti licencētas e-cigaretes varēs izrakstīt kā medicīniskus līdzekļus cilvēkiem, kuri vēlas atmest smēķēšanu. Plānots, ka pēc medicīniskā līdzekļa licences saņemšanas, ārsti pacientiem elektroniskās cigaretes varēs izrakstīt kā līdzekli smēķēšanas atmešanai.

Tirgotāju atbildība

Vienlaikus semināra eksperti norādīja arī uz tirgotāju atbildību, lai mazinātu cigarešu alternatīvu pieejamību nepilngadīgajiem. Eksperti akcentēja, ka mazāk kaitīgās alternatīvas ir paredzētas pieaugušajiem cigarešu smēķētājiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas atmest smēķēšanu, tomēr vēlas mazināt tās negatīvo ietekmi uz savu un apkārtējo veselību. Līdz ar to aktīvi ir jāstrādā gan tiesībsargājošām iestādēm, lai fiksētu pārkāpumus un sodītu negodprātīgos tirgotājus, gan arī pašiem tirgotājiem jābūt sociāli atbildīgiem. Latvijā negodprātīgo tirgotāju ierobežošanai tiek īstenota sociāla kampaņa "Atmasko Kvēpli!", ko kopā ar sadarbības partneriem organizē "Bezdūmu nozares asociācija" un kuras ietvaros tirgotāji pievienojas atbildīgas tirdzniecības memorandam, savukārt sabiedrība par negodprātīgiem tirgotajiem tiek aicināta ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts policijai.