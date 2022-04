'ESET' rīko diskusiju 'Bezprecedenta laiki kiberdrošībā kara laikā'

Starptautiskā IT drošības kompānija “ESET” organizē tiešsaistes diskusiju “Bezprecedenta laiki kiberdrošībā kara laikā” (“Unprecedented times in cybersecurity during the war”), kas norisināsies 26. aprīlī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiešsaistes diskusija notiks portālā "Delfi" plkst. 10.30. Tajā piedalīsies "ESET" Eiropas galvenā biroja vecākais ļaunprogrammatūras pētnieks Roberts Lipovskis (Robert Lipovski), Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa, CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina. Diskusiju vadīs "ESET Latvija" IT inženieris Egils Rupenheits.

Diskusijas laikā tiks runāts par kiberdrošības un datu aizsardzības izaicinājumiem un problēmām kara laikā. Diskusijas dalībnieki – drošības nozares eksperti – dalīsies ar savu redzējumu par kiberdrošības apsvērumiem šajā situācijā un redzējumu, ko Latvija var mācīties no Ukrainas, lai labāk būtu gatava iespējamiem kiberdraudiem.

ESET Eiropas galvenā biroja vecākais ļaunprogrammatūras pētnieks Roberts Lipovskis sniegs pārskatu par dažiem no ietekmīgākajiem kiberuzbrukumiem pret Ukrainu pēdējo astoņu gadu laikā, šo uzbrukumu nodarīto kaitējumu, informāciju par bēdīgi slavenajām APT grupām, kas mērķtiecīgi uzbrukušas Ukrainai, kā arī par ļaunprātīgām programmatūrām un uzbrukumiem, kas skārušas Ukrainu, un kā šajos kiberuzbrukumos izmantotās metodes ietekmēs valstu un kopumā virtuālās pasaules kiberdrošību nākotnē.

"Karadarbība Ukrainā ir saasinājusi situāciju gan Eiropas, gan arī Latvijas kibertelpā. Daudziem tas lika izvērtēt savu līdzšinējo praksi kiberdrošības pasākumu ieviešanā un uzturēšanā, kā arī lika pārskatīt attieksmi pret dažādām kiberdrošības prasībām, kas līdz karam, iespējams, šķita liekas vai pārspīlētas. Krīzes situācija skaidri nodemonstrēja nepieciešamību par infrastruktūras drošību rūpēties savlaicīgi, kā arī to, ka spēcīga ekspertu kopiena un informācijas un pieredzes apmaiņa ir Latvijas, Eiropas un arī globālās kibertelpas drošības stūrakmeņi," saka "CERT.LV" vadītāja Baiba Kaškina.

Diskusiju ikviens bez maksas varēs vērot delfi.lv platformā vai reģistrējoties pasākumam šeit: https://attendee.gotowebinar.com/register/. Diskusija norisināsies angļu valodā.

Šā gada 24. februārī Krievija iebruka Ukrainā, un tikai dažas stundas iepriekš "ESET" atklāja destruktīvu ļaunprogrammatūru "HermeticWiper", kas radīja postījumus vairāku svarīgu Ukrainas organizāciju datortīklos un skāra simtiem šo organizāciju datoru. Pēc neilga laika sākās vēl viens destruktīvs uzbrukums, kura mērķis bija Ukrainas valdības tīkli un kurā tika izmantots tīrītājs, kuru "ESET Research" deva nosaukumu "IsaacWiper". Ukraina jau gadiem ilgi ir bijusi graujošu kiberuzbrukumu magnēts, un šīs kampaņas bija tikai jaunākās garajā izsmalcināto kampaņu virknē, kas valsti skārušas kopš 2014. gada, kad Krievija iebruka Krimas pussalā.

Par "ESET":

Vadošais drošības un pretvīrusu aizsardzības uzņēmums "ESET" jau vairāk nekā 30 gadus izstrādā nozarē vadošās IT drošības programmatūras un pakalpojumus uzņēmumiem un patērētājiem visā pasaulē. Ar dažādiem risinājumiem, sākot no antivīrusiem un mobilās drošības, līdz šifrēšanai un divu faktoru autentifikācijai, "ESET" ar lieliskas veiktspējas, viegli lietojamiem produktiem dod patērētājiem un uzņēmumiem drošības sajūtu, lai viņi varētu pilnībā izmantot savu tehnoloģiju potenciālu. Šodien "ESET" drošības risinājumi ļauj uzņēmumiem un patērētājiem vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās maksimāli izmantot digitālās pasaules sniegtās iespējas.