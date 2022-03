Forumā "AC/DC Tech 2022" runās par aktīvo klientu virzītu energoapgādi un ģeopolitisko ietekmi uz nozari

Eiropā turpinās strauja pāreja no fosilo energoresursu izmantošanas uz atjaunojamiem energoresursiem, ko šobrīd virza ne vien klimatneitralitātes mērķi, bet arī ģeopolitiskie notikumi. Krievijas karadarbība Ukrainā kā vēl nekad iepriekš aktualizējusi jautājumu par enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu. Lai turpinātu veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, enerģētikas ekspertiem un tirgus dalībniekiem, kā arī informētu plašāku sabiedrību par aktuālajiem izaicinājumiem un gaidāmajām izmaiņām elektroapgādes jomā, AS "Sadales tīkls" organizē jau otro forumu "AC/DC Tech". Tas notiks 21. aprīlī no plkst. 11:00 līdz 14:30, un interesenti tam varēs sekot līdzi tiešsaistē – "Sadales tīkla" Facebook lapā un citos interneta medijos.

Foruma virstēma būs "Aktīvais klients (prosumer), ģeopolitika un energoapgāde". Ar terminu "aktīvais klients" apzīmē elektrības lietotāju, kas ne vien patērē elektrības tirgotāja iegādāto un sadales operatora piegādāto elektrību, bet arī aktīvi seko līdzi saviem patēriņa datiem un paradumiem vai arī pats ražo elektrību pašpatēriņam, piemēram, izmantojot saules paneļus. "Pērn organizējām pirmo forumu "AC/DC Tech", fokusējoties uz elektrības sadales operatora lomu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, izkliedētās ģenerācijas apjoma straujo pieaugumu mūsu elektrotīklā un sistēmas pārkārtošanu "jaunajam normālajam". Šī gada konferencē turpināsim pārrunāt aktuālos energoapgādes jautājumus, kas skar gan elektrosadales sistēmas attīstību un elektrotīkla jaudu koordinēšanu, gan tehnoloģiju un datu nozīmi, gan elektroapgādes tarifu struktūru un nozares normatīvo regulējumu. Pieskarsimies arī vienam no šābrīža būtiskākajiem aspektiem – valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšana," gaidāmās konferences saturu iezīmē "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Šogad forumu veidos trīs daļas – prezentācijas, pieredzes stāsti un paneļdiskusijas. Prezentāciju daļā uz jautājumu "Kāda ir ilgtspējīgas enerģētikas cena?" atbildi sniegs Florences Regulācijas Skolas profesors, bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs, par aktīvo klientu iesaisti energoapgādē pastāstīs programmas "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā" dalībniece un "Schneider Electric" biznesa attīstības vadītāja Eiropā Raimonda Kursīte. Uz jautājumu "vai elektrotīklu var iedzīt stūrī?" atbildēs "Sadales tīkla" valdes loceklis un attīstības direktors Jānis Kirkovalds, savukārt enerģētikas pakalpojumu izmaksu veidošanās principus iezīmēs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska. Plānotas arī ārvalstu vieslektoru uzstāšanās.

Otrajā daļā privātpersonas, kā arī Latvijas pašvaldību un uzņēmumu pārstāvji dalīsies savā pieredzē par saules enerģijas ražošanu pašpatēriņam un elektrības patēriņa datu izmantošanu energoefektivitātes celšanai. Tam sekos divas paneļdiskusijas, kurās eksperti pārrunās jautājumus par enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu Latvijā, spriedīs par digitalizācijas un datu nozīmi nākotnes energoapgādē, kā arī pārrunās regulējuma jautājumus, skatot, kā dažādi ārējie apstākļi un to rosinātās izmaiņas ietekmē lietotāju, ražotāju un uzraugu lomu energoapgādes sektorā. Diskusijās piedalīsies Ekonomikas ministrijas, SPRK, Latvijas Bankas, AS "Augstsprieguma tīkls", "Sadales tīkla", AS "Latvenergo" u.c. organizāciju pārstāvji.

Forumu "AC/DC Tech" organizē Latvijas elektrības sadales operators AS "Sadales tīkls" ar mērķi veidot dialogu starp lēmumu pieņēmējiem, nozares ekspertiem, tirgus dalībniekiem un jaunuzņēmumiem par nozares transformāciju, kā arī informēt plašāku sabiedrību par izaicinājumiem un gaidāmajām izmaiņām elektroapgādes jomā. Forums iecerēts kā gadskārtējs nozares notikums, aktualizējot un attīstot apspriežamo tematu klāstu. Pirmais forums "AC/DC Tech" notika 2021. gada 4. martā.