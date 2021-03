Galvenais ir nebaidīties! Hakatona 'Women. Technology. Sustainability.' svinīgā atklāšana

Šonedēļ visas nedēļas garumā turpinās pasākumi, kas veltīti Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšanai. Nedēļa aizsākās ar svinīgu valsts pirmās lēdijas Andras Levites uzrunu un atklātu diskusiju par izaicinājumiem, ar ko saskaras sievietes tehnoloģiju nozarē.

Šīs nedēļas garumā norisinās vairākas atklātas meistarklases par tehnoloģijām, kas atvērtas ikvienam interesentam, bet nedēļas nogalē vairāk kā 200 sievietes no 10 valstīm izmēģinās spēkus, attīstot savas idejas hakatonā "Women. Technology. Sustainability.".

"Starptautiskajā sieviešu dienā mēs novērtējam reālus sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās dzīves uzlabojumus, kas radīti sievietēm un ar pašu sieviešu rokām. Taču tas nav iemesls, lai apstātos. Tas ir pamudinājums vēl aktīvāk izzināt jaunas jomas, kur nepieciešami uzlabojumi," uzsvēra Latvijas pirmā lēdija Andra Levite savā uzrunā. "Domāju, ka nevienai sievietei vai meitenei nevajadzētu atmest ar roku jauniem apvāršņiem, ir jāsajūt savs spēks un jādodas pretī neizzinātajam. Šis hakatons ir lieliska iespēja paspēlēties, pamēģināt un pafantazēt – te visi ir draugi, un ikviens būs saprotošs."

Diskusijā, kas bija veltīta tam, lai apskatītu dažādus hakatonu pieredzes stāstus un iedrošinātu vairāk sievietes ņemt tajos dalību, piedalījās Latvijas jaunuzņēmuma SorryAsAService līdzdibinātāja Sabīne Pole, Printify produktu vadītāja un Riga Tech Girls mentore Lota Plezere, pirmā Riga TechGirls hakatona uzvarētāja Viktorija Tihomirova un Startup Wise Guys akseleratora mārketinga vadītāja Zane Bojāre. Diskusiju vadīja Līna Marta Sarma, datorzinātniece, RTG mentore un TechHub Riga valdes locekle.

Sarunas ietvaros tika pārrunātas tādas tēmas kā ideju ģenerēšana un attīstīšana, komandu veidošana un jaunu prasmu apgūšana hakatona laikā, kā arī savu jaunuzņēmumu attīstīšana no hakatonā radītajām idejām. Sarunas dalībniece Lota Plezere uzsvēra, ka ir svarīgi saprast, kāds ir mērķis un gaidas no dalības hakatonā, un meklēt komandas biedrus ar līdzīgām interesēm. Viņa pati iepriekš piedalījusies hakatonā, lai labāk apgūtu un attīstītu savas tehniskās zināšanas, tomēr dažiem šis mēŗkis varētu būt citu jaunu prasmju apgūšana, iespējamas biznesaidejas notestēšana vai arī jaunu kontaktu un potenciālu darba kolēģu iegūšana.

Zane Bojāre piebilda - lai startētu ar ideju ir vērtīgi domāt par virzieniem kas pašai ir tuvi, jo ļoti bieži labākās idejas ir tās, kas nāk no pieredzes un zināšanām kādā specifiskā jomā. Tai pat laikā ir arī svarīgi nepadoties - pat, ja ideja tirgū tiek jau realizēta, vienmēr var to uzlabot. "Galvenais ir nebaidīties!", uzsvēra arī iepriekšējā hakatona uzverētāja Viktorija Tihomirova. "Hakatons ir lieliska vieta lai izmēģinātu un apgūtu jaunas prasmes, un drošā vidē strādātu pie idejām, kas pašām dalībniecēm ir svarīgas. Hakatona laikā ir jāmēgina paņemt no šīs pieredzes pēc iespējas vairāk un izbaudīt pasākumu. Ļoti bieži tas paver daudz jaunas iespējas dalībniekiem arī pēc hakatona", noslēgumā uzsvēra Līna Marta Sarma, diskusijas moderatore.

Lai piedalītos hakatonā, nepieciešams izveidot komandu ar 3-8 dalībniekiem. Pieteikšanās atvērta līdz 11. marta plkst. 23.59:

https://eventornado.com/event/hackathon-women-technology-sustainability-2021

Hakatona labākās idejas autori saņems naudas balvu 2000 EUR apmērā no Tet, turpretī 2. vietas ieguvēji saņems naudas balvu 1000 EUR apmērā no Accenture Latvia. Savukārt 3 komandām tiks sniegta iespēja piedalīties Startup Wise Guys pirmsakcelerācijas programmā, kā arī balvu fondā būs pārsteiguma balva no LMT.

Hakatonu "Women. Technology. Sustainability." organizē organizācija Riga TechGirls un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Hakatonu atbalsta TechHub Riga, Accenture, Printify, Tet, Startup Wise Guys un LMT. Hakatons ir atvērts ikvienam interesentam, neatkarīgi no dzimuma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai pieredzes līmeņa.

Riga TechGirls ir pirmā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes apgūt programmēšanas pamatus un attīstīt digitālās prasmes, kā arī pievienoties tehnoloģiju jomai. Plašāka informācija: www.rigatechgirls.com