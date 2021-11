Riga TechGirls apmācību programmā "Iepazīsti tehnoloģijas" šogad ir iesaistījušas teju 6000 dalībnieces, lai uzzinātu par aktuālajām tehnoloģijām, to pielietojumu un darba iespējām šajā jomā. Tik grandioza interesenoteikto ir pateicoties arī mediju partneru atbalstam: Delfi, Tvnet, IR, EHR, kā arī Visual Media, Wrong un Deep White.Tā kā arī mediju darbā liela nozīme ir tehnoloģiju iespējām, Riga TechGirls piedāvā papildsesiju "Iepazīsti Tehnoloģijas" programmā ar diskusiju par to, kā mediju darbā izmanto tehnoloģijas. Tā pieejama ne tikai programmas dalībniecēm, bet arī plašākam interesentu lokam.

IEPAZĪSTI MEDIJU TEHNOLOĢIJAS!

Mūsdienās mediju darbs ir ļoti cieši saistīts ar tehnoloģiju iespējām, tāpēc šai sesijā aicināsim medijus pastāstīt par savu pieredzi darbā ar tehnoloģijām un skatu uz attīstību nākotnē.

Tēmas:

- tehnoloģiju pielietojums mediju darbā Latvijā,

- jaunākās tendences pasaulē un vietējos medijos,

- ar kādiem izaicinājumiem saskarās mediji,

- kāds ir nākotnes potenciāls.

Dalībnieki ir programmas Iepazīsti tehnoloģijas mediju partneri: Elise Bikova no Delfi, Leina Markevica no Tvnet, Elizabete Palasiosa no EHR, kā arī Artis Krilovs no radoši digitālās aģentūras Wrong.

Diskusiju moderēs Elīna Lidere un Ilona Viļumsone no Riga TechGirls.

Riga TechGirls ir pirmā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes apgūt tehnoloģiju prasmes un veicināt viņu iespējas darboties tehnoloģiju jomā. Riga TechGirls organizē dažāda veida pasākumus un apmācības gan iesācējām tehnoloģijās, kuras vēlas pārkvalificēties vai papildus apgūt digitālās prasmes, gan arī jaunajām speciālistēm, kuras vēlas attīstīt karjeru tehnoloģiju jomā, kā arī skolniecēm un studentēm, lai veicinātu meiteņu interesi par tehnoloģiju iespējām. Līdzās "Riga TechGirls" šobrīd darbojas arī "Vidzeme TechGirls", "Liepāja TechGirls" un "Ventspils TechGirls".

Dažādos Riga TechGirls projektos šogad iesaistījušās vairāk nekā 7000 sievietes. Kopš Riga TechGirls dibināšanas pirms teju pieciem gadiem ir notikušas vairāk nekā 80 darbnīcas, 31 iedvesmas un tīklošanās pasākumi, kā arī vairāk nekā 50 cita veida pasākumi. Tos visus apmeklējuši vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku.

Šobrīd sievietēm, kurām interesē ekspertu atbalsts karjeras attīstībai IT jomā, izsludināta pieteikšanās Riga TechGirls mentoru programmai.

Pasākumam tiešsaistē varēs pieslēgties arī Delfi TV vai Riga TechGirls Facebook lapā.