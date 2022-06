Kā laikmets var iebelzt pa sirdi

Aizvadīts krietns laiks, primāro uzmanību pievēršot infekciozām slimībām. Šis periods vēl nav noslēdzies, taču aktualizējas tā radītās sekas, kas ietekmējušas Latvijas iedzīvotāju paradumus, veselību un ārstēšanu no neinfekciozām slimībām. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, 2021.gadā no sirds un asinsvadu slimībām miruši 16 911 Latvijas iedzīvotāji, kas ir par 10% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijā nav īpaša ar sirds un asinsvadu slimībām saistīta veselības uzlabošanas plāna. Izskanējis aicinājums tādu izveidot. Kamēr tas varētu tapt, aktualizēsim – kā laikmeta belzienus sirds veselībai varam amortizēt paši. Cik liela nozīme ir laikus veiktiem diagnostiskiem izmeklējumiem, kur un kā tos veikt? Vai un cik sirds veselībā vērā ņemams ir mantojums no iepriekšējām paaudzēm? Ko nozīmē – savlaicīga profilakse un cik tajā būtu jāiegulda, lai nezaudētu?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diskusijas dalībnieki:

Mārtiņš Daugulis, moderators

Andrejs Ērglis, profesors, akadēmiķis, Kardiologu biedrības prezidents

Valdis Ģībietis, internās medicīnas ārsts-rezidents, RSU Zinātnes departamenta pētniecības projektu koordinators

Guna Vītoliņa, fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārste, "Veselības centru apvienībā"

Ieva Virza, farmaceite, aptiekas vadītāja, "Mēness aptieka"

Inese Mauriņa, pacientu biedrības ParSirdi.lv vadītāja

"Mēness aptieka" un pētījumu aģentūras "Norstat" veiktajā aptaujā tikai 3-5% ir pārliecināti, ka asinsspiediena un holesterīna mērījumi nepieciešami arī bērniem. Asinsspiediena mērījumu veikšanu jau bērnībā par nepieciešamu uzskata 3% šīs aptaujas respondentu, un 5% ir šāds viedoklis arī par holesterīna mērījumiem agrīnā vecumā. Visvairāk – 39% aptaujāto uzskata, ka asinsspiedienu vajadzētu sākt mērīt 35-49 gadu vecumā, un šāda uzskata piekritēji vairāk ir vīrieši – 42%. Savukārt 34% aptaujāto norādīja, ka ir dzirdējuši, bet nav pārliecināti, ar kādām sirds un asinsvadu slimībām saskārušies vecāki, vecvecāki. Šādu atbildi visvairāk – 50% apstiprināja jaunākie respondenti, kuri ir 18-29 gadu vecumā.

"Mēness aptieka" ar sirsnīgu vēstījumu "Lai tava sirds skan veselīgi!" uzsākusi farmaceitiskajā aprūpē aktīvu sirds veselības mēnesi. Kopā ar ārstiem "Mēness aptieka" plaši informē sabiedrību par riskiem sirds veselībai, profilakses un ārstēšanas iespējām, arī izmantojot jauniegūtus iedzīvotāju aptaujas datus. Sirds mēneša ietvaros jūnijā "Mēness aptieka" aktualizē diagnostisko izmeklējumu nozīmi un pieejamību aptiekās, kā arī ir pieejams plašs un daudzpusīgs kardioloģisko preparātu un citu aptiekas produktu klāsts sirds veselībai, ko sirds mēneša laikā iedzīvotāji var saņemt ar papildu farmaceitiskās aprūpes iespējām.

Jautājumus diskusijas dalībniekiem iespējams uzdot "Mēness aptieka" "Facebook" kontā

Diskusiju atbalsta: Lotospharma, Stada, Veselības centru apvienība