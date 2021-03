Kā neuzķerties uz finanšu krāpnieku āķiem?

Finanšu krāpniecības mēģinājumam atsaucas vidēji katrs desmitais uzrunātais*, liecina Finanšu nozares asociācijas veiktais eksperiments. Visbiežāk cilvēki uzķeras ziņkārības vai steigas dēļ, vai arī dēļ vēlmes saņemt kādu it kā apsolītu labumu. Pēc komercbanku aplēsēm ar finanšu krāpniecību saistīto mēģinājumu skaits pērn Latvijā ir dubultojies. Ievērojami audzis arī izkrāptās naudas apjoms. * Finanšu nozares asociācijas eksperiments tika īstenots 2021. gada februārī, izsūtot viltotu krāpniecisko e-pastu internetā brīvi atlasītiem 500 adresātiem visā Latvijā.

Krāpnieki sev par labu izmanto pandēmijas ietekmē plaši praktizēto attālināto saziņu, kas ļauj vieglāk manipulēt ar cilvēkiem. Īpaši ir sarosījušies krāpnieki, kuri zvana un iebiedē cilvēkus, uzdodoties par finanšu uzraugiem vai bankas darbiniekiem un norāda uz nelikumīgām darbībām vai neapstiprinātiem pārskaitījumiem no konta. Pēc šādas shēmas marta sākumā krāpnieki vienas dienas laikā no iedzīvotājiem izmānīja 16 000 eiro. Turklāt krāpnieki seko sabiedrības aktualitātēm un pielāgo tām krāpšanas metodes. Tā, piemēram, februāra beigās no kādas sievietes tika izkrāpti 3000 eiro, jo krāpnieki par savu āķi izmantoja valdības lēmumu par pabalsta piešķiršanu bērniem.

Plaši izmantotas shēmas ir arī aicinājums investēt naudu dažādās platformās, kas sola lielu peļņu. Šādos gadījumos krāpnieki zvana un aicina cilvēkus instalēt attālinātas piekļuves programmatūru, ar kuru krāpnieki iegūst kontroli pār viedierīci. Viņi arī sūta viltotu internetbanku saites īsziņās un e-pastos. Tāpat joprojām aktuālas ir arī viltus tirdzniecības platformas internetā, mantojumu e-pasti un romantiskā krāpniecība. Tā, piemēram, topošais "līgavainis" no Sīrijas vidzemniecei pērn izkrāpa 13 000 eiro ar ieganstu, ka šī nauda nepieciešama, lai varētu atlidot viņu apciemot.

Cilvēkiem patīk domāt, ka krāpnieku aktivitātes viņus neskars, tomēr pasargāts nav neviens. Tāpēc, lai zinātu, kā atpazīt krāpniecības mēģinājumus un kā rīkoties situācijās, kad esi kļuvis par krāpnieku upuri, skaties Finanšu nozares asociācijas rīkoto diskusiju "Kā neuzķerties uz finanšu krāpnieku āķiem?" 15. martā plkst. 11.00.

