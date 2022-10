Kā un vai pilnībā ir iespējams mazināt sabiedrībā valdošo vecuma diskrimināciju?

Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs ir saskāries ar diskrimināciju sava vecuma dēļ jeb eidžismu, kad cilvēki vecumā virs 50 gadiem un jaunieši no 18 līdz 29 gadiem to izjutuši darba vietā vai sociālajos tīklos. Lai mazinātu diskrimināciju vecuma dēļ, veidotu sabiedrības izpratni par problēmu, aicinām uz tiešsaistes ekspertu lekcijām, kas notiks 14.oktobrī no plkst. 09:45 līdz 13:00.

Uz lekcijām īpaši aicinām cilvēkus vecumā līdz 29 gadiem un virs 50 gadiem, kā arī citus interesentus, lai veicinātu izpratni un mazinātu diskrimināciju vecuma dēļ Latvijā. Iedzīvotāju aptauja, kas veikta šā gada pavasarī pēc "Tele2" pasūtījuma, rāda, ka ne tikai katrs otrais Latvijas iedzīvotājs ir saskāries ar eidžismu, bet katrs trešais atzini, ka gadu skaits ir bijis šķērslis dažādiem plāniem un aktivitātēm, tādēļ nācies no kaut kā atteikties, piemēram, izklaidēm, karjeras, izglītības un pat mīlestības1.

Aicinām visus interesentus noskatīties ekspertu lekcijas par vecuma diskriminācijas mazināšanu sabiedrībā un darba vidē, kas notiks šā gada 14.oktobrī no plkst. 9:45 līdz 13:00 tiešsaistē portālā delfi.lv un @dazadibasveicinasana "Facebook".

"Mums katram pašam jāsaprot, ka sabiedrība ir un drīkst būt dažāda. Dažāda gan katra indivīda izpausmēs, gan vecuma iedalījumā. Cilvēka vecums ir relatīvs: tas, cik mums ir gadu, nenosaka to, kā mēs jūtamies, domājam un kā uztveram notikumus sev apkārt. Diemžēl sabiedrībā vēl joprojām valda dažādi mīti, aizspriedumi un stereotipi par to, kā cilvēkiem jāuzvedas konkrētā vecumposmā. Tāpēc ir svarīgi izprast un pieņemt dažāda vecuma cilvēkus, lai sabiedrība kļūtu iekļaujošāka un pieņemošāka. Sabiedrības integrācijas fonda piedāvātās lekcijas ir iespēja paskatīties savādāk uz to, ko iepriekš nezinājām vai neizpratām," saka SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Piektdien, 14.oktobrī no plkst. 9:45 līdz 11:15 pirmo lekciju "Eidžisma dažādās šķautnes" vadīs Zanda Rubene, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, prodekāne zinātnes jautājumos un vadošā pētniece. Profesore lekcijā stāstīs par to, kas ir eidžisms, kā mūsdienās tiek veidots vecuma koncepts un kā tiek iedalīti dažādi vecumposmi.

"Pētījumos ir definētas konkrētas atšķirības starp jaunu un vecu cilvēku. Piemēram, ja cilvēks ir ieguvis izglītību, nodibinājis ģimeni un sācis strādāt, tad ar to mēs saprotam jēdzienu "jauns cilvēks". Ja persona vairs nemācās, ir beigusi savas darba gaitas un bērnus vairs neaudzina, tad ar to mēs saprotam, ka tas ir gados vecāks cilvēks. Jautājums – vai šāds iedalījums darbojas arī praktiski dzīvē? Noteikti nē. Mūsdienu cilvēka dzīve ir pietiekami gara, lai apgūtu vairākas izglītības, apprecētos (iespējams, pat vairākkārt) un adoptētu bērnus, piemēram, ap 45 gadiem. Mūsdienās šīs ir normālas iezīmes, jo mēs tagad dzīvojam divas reizes ilgāk, nekā cilvēki pirms 200 gadiem," uzsver profesore Zanda Rubene.

Savukārt no 11:30 līdz 13:00 otro lekciju par tēmu "Vai Latvijā iespējams pilnībā mazināt diskrimināciju uz vecuma pamata?" vadīs lektore Anna Broka no Vidzemes Augstskolas. Lektore pievērsīsies šādiem jautājumiem: vai un kā jāmainās darba devējiem un darba videi, lai pilnībā mazinātu diskrimināciju uz vecuma pamata? Lektore sniegs ieskatu datos un pētījumos, kas atspoguļo šīs diskriminācijas veidu Latvijā un citās Eiropas valstīs.

"Lai gan pastāv teiciens, ka citur zāle vienmēr ir zaļāka, ne vienmēr tas tā ir, tāpēc mācīties no citu kļūdām, par paraugu liekot veiksmīgākos piemērus, ir ļoti būtiski. Īpaši – domājot arī par tik sarežģītu tēmu kā dažāda vecuma grupu iekļaušanu darba tirgū un sociālajā vidē. Lekcijā tiks skatīti labas prakses piemēri no citām valstīm, kuras jau veiksmīgi īsteno dažādus integrējošus pasākumus, veicinot aktīvu senioru iesaisti darba tirgū," atklāj Anna Broka.