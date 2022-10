Prognozes liecina, ka tuvākie mēneši ekonomikā būs izaicinājumu pilni, tāpēc jo īpaši šobrīd ikvienam ir svarīgi apzināt savu esošo finanšu stāvokli un iespējas to uzlabot, piemēram, izmantojot tādus finanšu instrumentus kā uzkrāšana un investēšana. Par to, kā pasargāt savu naudu no inflācijas un vai pašreizējo tirgus situāciju var saukt par unikālo iespēju, lai sāktu investēšanas gaitas, 21. oktobrī plkst. 10.00 runāsim diskusijā "Ko darīt ar savu naudu, lai saglabātu tās vērtību".

Uzkrāšana un ieguldījumu veikšana ir samērā atšķirīgas finanšu pratības disciplīnas. Ja uzkrāšana vairāk prasa apņemšanos, disciplīnu un sistemātisku rīcību, tad investēšana nozīmē zināmu risku uzņemšanos par personiskajiem līdzekļiem. Un tikai izpratne par abiem var ļaut tos efektīvi izmantot, lai ne tikai pēc iespējas uzlabotu savu finansiālo stāvokli, bet arī veicinātu kopējo ekonomikas attīstību.

Šobrīd, saskaņā ar SEB bankas aptaujas datiem, vairāk nekā 75% iedzīvotāju Latvijā ir izveidots uzkrājums. Eksperti iesaka uzkrājums turpināt veidot pat krīzes laikā. Tomēr, kad inflācija sasniegusi jau divciparu skaitli, aktuāls kļūst jautājums – ko darīt ar uzkrājumiem, lai tie nezaudētu savu vērtību.

Diskusijā eksperti meklēs atbildes uz tādiem jautājumiem kā:

Kas mūs sagaida rudenī un ziemā?

Vai uzkrājumu veidošana un investēšana ir piemērota ikvienam?

Kā inflācijas dēļ nezaudēt esošā uzkrājuma vērtību?

Kādi ir cilvēku paradumi attiecībā uz uzkrājumu veidošanu un investēšanu krīzes un grūti prognozējamu nākotnes notikumu apstākļos?

Pirmie soļi investīciju pasaulē: ko darīt un ko noteikti nedarīt?

Diskusijā piedalīsies:

Dainis Gašpuitis , SEB bankas ekonomists

SEB bankas ekonomists Ivars Austers , LU profesors sociālajā psiholoģijā

LU profesors sociālajā psiholoģijā Elīna Kalniņa , SEB bankas Privātpersonu segmenta vadītāja

SEB bankas Privātpersonu segmenta vadītāja EdgarFresh, digitālā satura autors

Sarunu vadīs Artis Ozoliņš.

Aicinām iesaistīties un uzdot savus jautājumus ekspertiem SEB bankas Facebook profilā!