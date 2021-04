EY: Korporatīvā pārvaldība ilgtermiņa vērtības veidošanai

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Labi pārvaldīti uzņēmumi un institūcijas rada vairāk vērtības - pie tam, dažādām iesaistīto cilvēku grupām - gan akcionāriem un sabiedrībai, gan klientiem un darbiniekiem.

Aicinām Jūs sekot līdzi jaunam EY sarunu ciklam "Korporatīvā pārvaldība ilgtermiņa vērtības veidošanai. Neizmantotais potenciāls, vērtības dimensijas un izaicinājumi".

Šajās sarunās EY eksperti un Latvijas uzņēmējdarbības līderi no dažādiem skatu punktiem apspriedīs labas pārvaldības tendences, problēmas un to risinājumus, kā arī nākotnes perspektīvas.

Jau šo trešdien 21. aprīlī 11:00 Delfi.lv sarunu ciklu aizsāksim ar tēmu:

Krietns un rūpīgs saimnieks - jauna izpratne mūsdienīgas korporatīvās pārvaldības kontekstā.

Šajā sarunā Ilona Butāne (EY partnere) un Liene Cakare (EY asociētā partnere) diskusijā ar Leo Ašmani (A/S Latvenergo iekšējā audita vadītājs) diskutēs par to, kā mainījusies "Krietna un rūpīga saimnieka" pienākumu izpratne labas pārvaldības ietvaros. Sarunā par to, kā likumdošana, tiesu prakse un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā ir attīstījusies un paplašinājusi to jautājumu loku, kas šobrīd tiek iekļauts krietna un rūpīga saimnieka darba kārtībā.

Nākošās nedēļas turpināsim sarunas par citām korporatīvās pārvaldības tēmām.

28. aprīlī - Labai pārvaldībai atbilstoša lēmumu pieņemšana

5. maijā - Uzņēmumu vadības darbības rezultātu novērtēšana

12. maijā - Stratēģija, izaugsme un elastība pārmaiņu laikā, un digitālā transformācija

19. maijā - Risku vadība atbilstoši labai pārvaldībai

26. maijā - Pārvaldības nākotnes izaicinājumi