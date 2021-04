Investori "kaķi maisā" nepērk un tajā neiegulda. Investīciju lēmumos laba korporatīvā pārvaldība ir pamats pārliecībai par darījumu. Uz ko skatās investīciju fondi no korporatīvās pārvaldības perspektīvas? Kādi pārvaldības elementi ir īpaši svarīgi investīciju lēmumiem? Kā privātā kapitāla investori reaģē uz pandēmijas krīzi?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

EY: laba korporatīvā pārvaldība palielina uzņēmumu vērtību

Otrajā EY sarunu cikla "Korporatīvā pārvaldība ilgtermiņa vērtības veidošanai. Neizmantotais potenciāls, vērtības dimensijas un izaicinājumi" tikšanās reizē EY partneris Guntars Krols runās ar Baltijas reģionā pieredzes bagātākā investīciju fonda Baltcap partneru Sandiju Āboliņu – Ābolu par korporatīvās pārvaldības jautājumu nozīmi un tās ieviešanas mehānismiem pilnā investīciju lēmumu ciklā – no uzņēmumu iegādes līdz ikdienas sadarbībai, kā arī to, kā investori labas pārvaldības ietvaros sadarbojas ar uzņēmumu vadību krīzes situāciju vadībā. Ko Latvijas uzņēmumiem vajadzētu sakārtot un uzlabot no pārvaldības viedokļa, lai piesaistītu investorus?

Laba korporatīvā pārvaldība uzņēmumā ir tas, kas nodrošina procesu caurskatāmību un darbības paredzamību – bez šādas skaidrības investīcijas uzņēmumos ir faktiski neiespējamas.

Skatieties sarunu šo trešdien 28. aprīlī pulksten 13.00 portālā DELFI!