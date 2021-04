Korporatīvā pārvaldība ilgtermiņa vērtības veidošanai.Vadības darba novērtēšana

EY: vadības novērtējumā svarīgi atrast līdzsvaru starp uzticēšanos, kontroli un elastību.

Labas korporatīvās pārvaldības kritiska sastāvdaļa ir vadības vērtējums – tādēļ, ka tas ļauj panākt skaidrību, atbildību un caurskatāmību par lēmumiem un rīcību.

Bet kā pateikt, vai uzņēmuma vadība ir strādājusi labi? It kā vienkāršais jautājums ietver daudz dažādas dimensijas – gan uzņēmuma finanšu rādītājus un efektivitāti, gan darbinieku motivācijas līmeni, gan uzņēmuma rīcību sabiedrībā. Turklāt, vai uzņēmuma vadība ir pietiekami domājusi par nākotni un inovāciju?

Šoreiz, trešajā EY sarunu cikla "Korporatīvā pārvaldība ilgtermiņa vērtības veidošanai. Neizmantotais potenciāls, vērtības dimensijas un izaicinājumi" tikšanās reizē EY partnere Ilona Butāne un EY asociētā partnere Zane Caune runās ar Artūru Andžānu, vadītāju Circle K Business Centre, kas ir viens no lielākajiem biznesa pakalpojumu centriem Latvijā, kurā strādā gandrīz 700 darbinieku. Saruna par vadības novērtējumu pieejām, par to, kā uzņēmumu vadības novērtēšana mainījusies krīzes laikā un kā to piemērot attālinātā darba modeļiem. Kā uzņēmumu atšķirīgā darba kultūra ietekmē novērtēšanas pieeju – mērķu izvirzīšanu, lēmumu pieņemšanu? Kā mainās finanšu un citu faktoru, piemēram, ilgtspējas un dažādības kultūras nozīme vērtēšanas kritēriju izvēlē?

Uzticēties vai kontrolēt? Pareiza līdzsvara atrašana ir ikvienas sadarbības izaicinājums, tostarp, attiecībās ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem.

Skatieties sarunu trešdien 5. maijā 11:00 Delfi.lv