Latvijā notiks sacīkstes 'Sprints pēc i-Phone 13'

Šo piektdien, 8. oktobrī, pulksten 13.00 notiks sacensības “Sprints pēc iPhone 13”, kuras organizē mobilo sakaru operators “Tele2”. Trīs vietās Rīgā būs paslēpti trīs jaunākie iPhone modeļi un par to atrašanās vietām varēs nojaust, pieslēdzoties tiešraidei “Tele2” Facebook lapā. Tiešraidē būs redzami kadri no trim kamerām, kas uzstādītas to vietu tuvumā, kur ir paslēpti trīs iPhone 13. Telefonus savā īpašumā iegūs pirmie, kuri nokļūs konkrētajās vietās, atradīs mobilos telefonus un nosauks Facebook tiešraidē minēto kodu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Sprints pēc iPhone 13" tiešraidi komentēs TV un radio personība Oskars Lepers, kurš kādā brīdī, iespējams, palīdzēs ar norādēm, kā arī skatītājiem izspēlēs dažādas balvas no Apple.

"Lielai daļai cilvēku ikdiena nav iedomājama bez viedtālruņiem, jo tie dod iespēju ne tikai sazināties, bet arī iemūžināt spilgtus notikumus foto vai video formātā, ļauj norēķināties par pirkumiem digitālajā vidē un klātienē, pasūtīt vai atrast ātrāko ceļu sastrēgumu laikā un paveikt citas noderīgas lietas," stāsta "Tele2" komercdirektors Raivo Rosts. "iPhone, protams, ir ikona un viens no viedtālruņu tirgus flagmaņiem, kas nosaka tendences tirgū. Mūsu dati arī liecina, ka šogad visstraujākais pieprasījuma pieaugums ir tieši šī zīmola ierīcēm. Turklāt apliecinājums popularitātei ir arī tas, ka mūsu mājas lapā pus dienas laikā iepriekšpārdošanā tika pārdoti vairāk nekā 100 iPhone 13 telefoni."

Sacīkstēs "Sprints pēc iPhone 13" var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs. Visiem dalībniekiem ir būtiski pieslēgties tiešraidei "Tele2" Facebook lapā, sākot no pulksten 13.00, lai aplūkotu attēlus no video kamerām un saprastu, kur aptuveni varētu būt paslēpti telefoni. Video attēli no vietām, kur paslēpti iPhone telefoni, tiks rādīti pa vienam.