Latvijas attīstības kursa maiņa: no betona uz cilvēku

Latvijai nākamajā desmitgadē no Eiropas Savienības būs pieejami neredzēti milzīgi finanšu resursi, kas paredzēti atveseļošanās pasākumiem un tautsaimniecības transformācijai. Iepriekš ES finansējums prioritāri tika novirzīts dažādu infrastruktūras objektu rekonstrukcijai un būvniecībai. Šajā desmitgadē ir nepieciešama kardināla investīciju politikas maiņa – par galveno prioritāti ir jākļūst ieguldījumiem cilvēkkapitālā, transformējot Latviju no lēta darbaspēka ekonomikas par "labo darbavietu" ekonomiku. Tikai pārejot no investīcijām betonā uz ieguldījumiem cilvēkos, Latvija var novērst ekonomisko atpalicību, radīt labi atalgotas un globāli konkurētspējīgas darbavietas, kā arī vairot iedzīvotāju apmierinātību ar savu valsti, uzsvērts Ekonomistu apvienības jaunākajā pētījumā "No betona uz cilvēku? ES fondi, ANM un Latvijas cilvēkkapitāla akumulēšana".

Ekonomistu apvienības jaunākā pētījuma prezentācija notiks 10. maijā Atta Centrā.

Pasākumā piedalīsies Ekonomistu apvienības prezidents Dr.oec. Ojārs Kehris, Latvijas Universitātes asociētais profesors Dr. sc. pol. Daunis Auers, Eiropas Parlamenta deputāts Dr.oec. Roberts Zīle, Saeimas deputāts Juris Pūce, Uzņēmuma Fiqsy dibinātājs un CEO Māris Avotiņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, kā arī Saeimas deputāts un Budžeta un finanšu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars.

Pasākumu tiešraidē varēs vērot Latvijas lielākajā interneta ziņu portālā Delfi, ziņu aģentūras LETA mājas lapā un Latvijas Ekonomistu apvienības Facebook lapā.

Plašāk ar pētījumu iespējams iepazīties Ekonomisti.lv interneta mājaslapā: https://www.ekonomisti.lv/2021/05/06/petijums-no-betona-uz-cilveku/

Pētījuma prezentāciju skatieties pirmdien, 10. maijā pulksten 13.00. portālā DELFI!