Latvijas Darba devēju konfederācijas jaunievēlētais prezidents Andris Bite tiešraidē sniegs savu nākotnes vīziju

Uzņēmēju interešu aizstāvība un darba devēju pārstāvniecība ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) galvenie uzdevumi, un tie nekad nav bijuši tik svarīgi kā pašlaik. Piektdien, 1. aprīlī norisināsies tiešsaistes pasākums, kura gaitā par saviem nākotnes plāniem pastāstīs organizācijas jaunievēlētais prezidents Andris Bite.

18. martā noritējušas Latvijas Darba devēju konfederācijas vēlēšanas, kā rezultātā šo amatu ieņēmis sabiedriski aktīvais uzņēmējs Andris Bite, pazīstams kā Zivju pārstrādes un konservu ražošanas uzņēmuma "Karavela" vadītājs. 2021. gadā uzņēmums saņēmis prestižo balvu "Eksporta čempions 2021".

SIA "Karavela" rīkotās digitālās izstādes "SEE ALL by KARAVELA" ietvaros norisināsies tiešraide, kuras laikā jaunievēlētais LDDK prezidents sniegs atbildes gan par to, kāpēc viņš nolēmis pretendēt uz šo amatu, kā arī piedāvās ieskatu savā nākotnes vīzijā.

Digitālās izstādes "SEE ALL by KARAVELA" laikā uzņēmuma darbinieki tiekas ar saviem klientiem no visas pasaules, savukārt šogad pirmo reizi tiks rīkotas starptautiskas tiešsaistes diskusijas par dažādām aktuālajām tēmām. Pasākumā parasti tiek prezentēti dažādi uzņēmuma aktuālie projekti. Izstāde šogad norisinās ceturto reizi.

Tiešraide ar LDDK prezidentu Andri Biti norisināsies piektdien, 1. aprīlī, plkst. 15.00, kuru būs iespējams vērot MS Teams platformā (pieslēgšanās links - https://bit.ly/3DiG2ss ) Tiešraide tiks retranslēta arī platformā DELFI TV.

Žurnālistiem ir iespēja pasākumu apmeklēt klātienē, lai uzdotu jaunievēlētajam LDDK prezidentam aktuālākos jautājumus. Pasākums norisināsies SIA "Karavela" telpās, Atlantijas ielā 15. Lai pieteiktos pasākumam klātienē, žurnālisti tiek aicināti zvanīt pa tālruni +371 67496400 vai sūtīt pieteikumu uz elina.dancauska@kaija.lv