Latvijas Pasts atklāj pirmo pilnībā automatizēto sūtījumu šķirošanas līniju

Pasta nozare pēdējā desmitgadē piedzīvo revolucionāras pārmaiņas, kas, tāpat kā visas citas dzīves jomas, saistītas ar digitālo tehnoloģiju attīstību. Modernās tehnoloģijas veicinājušas globālās loģistikas izaugsmi, iedzīvotāju dzīvesveida un patēriņa paradumu maiņu, no mūsu dzīves jau labu laiku izzudušas telegrammas un samazinās tradicionālo pasta sūtījumu apjoms. To vietā strauji evolucionē e-komercijas sūtījumu popularitāte, jo arvien daudzveidīgāka un intensīvāka kļūst iepirkšanās gan vietējās, gan starptautiskās interneta platformās. Jaunā ikdiena izaicina pasta pakalpojumu sniedzējus meklēt veidus, kā, augot sūtījumu apjomam, nodrošināt arvien ātrāku to apstrādes un šķirošanas procesu. 2020. gada 12. novembrī plkst. 15.00 attālināti tiks atklāta Latvijas Pasta pirmā pilnībā automatizētā sūtījumu svēršanas, skenēšanas, mērīšanas un šķirošanas līnija, kas ar esošajiem cilvēkresursiem ļaus divreiz ātrāk apstrādāt pat divreiz vairāk sūtījumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunā iekārta nodrošinās daudz kvalitatīvāku sūtījumu apstrādi, ātrāku apriti šķirošanas kompleksā un precīzākus datus norēķiniem. Viens no būtiskākajiem ieguvumiem – tā ievērojami samazinās nepieciešamos cilvēkresursus konkrēta darba paveikšanai. Stundas laikā modernā līnija spēs apstrādāt un sašķirot līdz pat 6000 visdažādāko pasta sūtījumu. Šķirošanas iekārtā iestrādātas modernākās tehnoloģijas – mākslīgais intelekts, kas tiek trenēts katru dienu. Jo vairāk sūtījumu iekārta sašķiro, jo labāk tā atpazīst dažādas uzlīmes, to izvietojumu uz sūtījumiem un veidus, kā cilvēki mēdz pierakstīt adreses. Ar jaunās iekārtas palīdzību pasta sūtījumi ātrāk sasniegs izsniegšanas vietas un operatīvāk tiks piegādāti adresātiem.

Jaunās šķirošanas līnijas atklāšanā attālināti piedalīsies Latvijas Republikas satiksmes ministrs Tālis Linkaits un Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.