Lielā Talka: izšķirošs faktors vides aizsardzībā ir sabiedrības iesaiste

Kā ik gadu, ieskandinot talkas mēnesi, Lielā Talka rīko lekcijas un diskusiju par to kā padarīt Latviju zaļu un tīru. Jau 14. gadu pēc kārtas Lielā Talka vieno tūkstošiem cilvēku mūsu apkārtnes sakopšanai un labiekārtošanai, kas parāda, ka, saliedējot sabiedrību un iesaistot to dažādos procesos, varam panākt labu rezultātu. Vides aizsardzība vienmēr ir bijis būtisks jautājums mūsu valsts dienaskārtība, taču pēdējos gados tas kļuvis arvien aktuālās. Līdz ar to sabiedrības iesaiste un izglītošana ir atslēgas faktors, lai panāktu mūsu kopīgo mērķi.

Lielās Talkas ieskandināšanas pasākumā, kas norisināsies 31. martā un to varēs vērot tiešraidē DELFI portālā, piedalīsies tās patrons Valsts prezidents Egils Levits, Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme, sadarbības partneri, organizatori, koordinatori un brīvprātīgo darba komanda. Tāpat paredzētas lektoru uzstāšanās, kuru mērķis ir raisīt diskusiju par vides jautājumiem, kā arī iedvesmot būt pozitīviem. Mums kā sabiedrībai šobrīd jābūt jo īpaši saliedētiem ne vien tajā ko darām un ko vēlamies panākt, bet arī savā attieksmē – jāpaliek pozitīviem un atvērtiem. Nenoliedzami, šis ir grūts laiks, bet ar vienotu skatījumu par to, kādu vēlamies redzēt savu valsti nākotnē, spēsim tikt pāri visām grūtībām. Ja vēlamies dzīvot tīrā vidē, mums uz šo mērķi jāiet jau šodien!

Pasākuma norise

I daļa

12.00 – 12.20 Vides aktīvista un bijušā Pasaules dabas fonda direktora Uģa Rotberga lekcija par vides aizsardzības izaicinājumiem - cik būtiski saglabāt tīru vidi un Latvijas vietu pasaulē.

12.30 – 12.50 Lektores un iedvesmas treneres Elaines Brazila-Bērziņas lekcija par cilvēku iedvesmošanu un sakoptas vides ietekmi uz cilvēku, kā arī par to, cik būtiski pašreizējos apstākļos cilvēkiem būt iesaistītiem un domāt pozitīvi.

II daļa

13.00 – 14.00 Diskusija "Sabiedrības līdzdalība, kā izšķirošs faktors vides aizsardzībā un saglabāšanā"

Diskusijā piedalās:

Valsts prezidents Egils Levits ;

; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs ;

; AS "Latvijas valsts meži" Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs ;

; "Maxima Latvija" korporatīvais vadītājs un vadības komandas pārstāvis Jānis Vanags ;

; "Mežpils alus" Mārketinga vadītāja Evita Dadzīte ;

; Talsu novada Lielās Talkas koordinatore, pašvaldības vides speciāliste Aija Svarinska ;

; Sportists, biedrības "Jaunmārupe skrien!" valdes loceklis Uģis Kronbergs (pirmie, kas šogad pieteica talku);

(pirmie, kas šogad pieteica talku); Lielās Talkas valdītāja Vita Jaunzeme.

Lai rūpētos par Latviju – tās tīrību un ilgtspējību, jau četrpadsmito gadu pēc kārtas norisināsies Lielā Talka. Šogad, kā ierasts, tā notiks pēdējā aprīļa sestdienā. Ņemot vērā apstākļus, šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir: "Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!". Mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju nepalikt malā un 24.aprīlī doties talkot vai nu vienatnē vai ar savu ģimeni.

Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, arī šogad 24. aprīlī talka notiks, ievērojot piesardzību un talkojot SOLO (individuāli), DUO (divatā) un ĢIMENES (viena mājsaimniecība) talku formātos un atbilstoši aktuālajai situācijai talkas dienā. Jo īpaši tagad ir būtiski domāt par to, kā sabiedrībai iesaistīties un veidot Latviju par sakoptu un zaļu dzīves telpu mums visiem.

Lielās Talkas mērķis, jau kopš tās pirmsākumiem, ir aicināt Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību un līdzdarboties vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētības, pozitīvisma un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otrajā desmitgadē, sākot ar 2019. gadu, Lielā Talka aicina ne vien cīnīties ar piesārņojuma sekām, bet arī ar tā cēloņiem – mudinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties laikus, lai tīru Latviju un tās skaisto dabu piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes.

Tāpat kā pērn, arī šogad aicinām visus Latvijas iedzīvotājus talkot, piesakot savu talkošanas vietu Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv un veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Talkas.lv mājaslapā ikviens talkotājs var gan apskatīties "Piesārņoto vietu karti", plānojot savus Lielās Talkas darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru likt uz individuālo talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā SOLO talkas karte, kur savu atkritumu savākšanas vietu var atzīmēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. Mājaslapā atrodamas trīs interaktīvās Lielās Talkas kartes, kurās var pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu savākšanas talku: