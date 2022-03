Lielā Talka: Lai novērstu klimata pārmaiņas, svarīga visas sabiedrības iesaiste

Ieskandinot talkas mēnesi, Lielā Talka aicina uz izglītojošām lekcijām un diskusiju par to, kā iesaistīt visu sabiedrību globālās sasilšanas un globālā piesārņojuma mazināšanā. Šis ir jau 15. gads pēc kārtas, kad Lielā Talka aicina visus Latvijas iedzīvotājus apvienot savus spēkus, veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus, lai padarītu apkārtējo vidi zaļāku un sakoptāku. Šobrīd viena no būtiskākajām problēmām visā pasaulē ir globālā sasilšana un globālais piesārņojums, taču lai to mazinātu, nozīmīga loma ir visas sabiedrības iesaistei jau tagad.

Lielās Talkas atklāšanas pasākumu 30. martā varēs vērot arī tiešraidē Delfi portālā. Tajā piedalīsies talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits, Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme, sadarbības partneri, organizatori kā arī Lielās Talkas koordinatori. Pasākuma laikā gaidāmas divas lekcijas par vides jautājumiem un to, kā strādāt ar sevi, lai iedvesmotu apkārtējos. Pēdējie divi gadi ir bijuši sarežģīti un nesuši dažādas pārmaiņas, taču tieši šajā laikā ir svarīgi būt vienotiem un saprotošiem, lai sasniegtu kopīgus mērķus.

Pasākuma norise:

I daļa

11:05 – 11:25 Arhitekta un antropologa Matīsa Šteinerta lekcija "Kopīgs darbs kā sabiedrību vienojošs mehānisms";

11:25 – 11:45 Ārsta un cigun pasniedzēja Igora Kudrjavceva lekcija par to kā iedvesmot sevi un citus;

11:45 – 12:00 Uzstājas grupa "The Sound Poets".

II daļa

12.00 – 13.00: Diskusija "Klimata pārmaiņas – sabiedrības iesaistes nozīme"

Diskusijā piedalās:

Valsts prezidents Egils Levits ;

; Finanšu ministrs Jānis Reirs ;

; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs ;

; Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Gints Kaminskis ;

; AS "Latvijas valsts meži" Vides izglītības vadītāja Līga Abizāre;

Eiropas Latviešu apvienības pārstāve Aira Priedīte ;

; AS "Rimi Latvija" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais;

AAS "BALTA" Korporatīvā segmenta pārdošanas direktors Mārtiņš Rozentāls ;

; Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Šogad, 30. aprīlī, jau 15. gads pēc kārtas norisināsies Lielā Talka. Ik gadu Lielā Talka izvirza vadmotīvu, šogad izvēlēts skolēnu konkursa laureātu sauklis "Celies, posies, iesaistes". Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties talkas aktivitātēs un pielikt savu roku, lai tuvotos mērķim – Latvija kā zaļākā valsts pasaulē!

Lielās talkas mērķis jau kopš tās pirmsākumiem ir aicināt Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību un līdzdarboties vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētības, pozitīvisma un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otrajā desmitgadē, sākot ar 2019. gadu, Lielā talka aicina ne vien cīnīties ar piesārņojuma sekām, bet arī ar tā cēloņiem – mudinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties laikus, lai tīru Latviju un tās skaisto dabu piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes.

Šogad Lielās Talkas ietvaros, 30. aprīlī, talkotāji ir aicināti piedalīties gan publiskajās talkās, kā arī solo (tai skaitā DUO un Ģimenes) talkas formātos. Atgādinām, ka saņemt savu SOLO talkas maisu būs iespējams "Rimi" veikalos visā Latvijā, savukārt publiskajās talkās maisu saņemšanu nodrošina pašvaldības talkas koordinators.

Tāpat kā pērn, arī šogad aicinām visus Latvijas iedzīvotājus talkot, piesakot savu talkošanas vietu Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv un veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Vietnē talkas.lv ikviens talkotājs var gan apskatīties "Piesārņoto vietu karti", plānojot savus Lielās talkas darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Mājaslapā atrodamas trīs interaktīvās Lielās talkas kartes, kurās var pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu savākšanas talku:

"Lielās Talkas'22 karte" talkotāji aicināti pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas: https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/;

"Solo Talkas'22 karte" savas talkas ir aicināti pieteikt tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, divatā vai ģimenes ietvaros, lai sakoptu tuvāko apkārtni. Tā ir iespēja individuālajiem talkotājiem pievienoties plašajam Latvijas talkotāju pulkam, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos: https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/ (SOLO talkotājiem savāktie atkritumi jānogādā oficiālajās talkošanas vietās, kuras atrodamas kopējā talkošanas kartē);

https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/ "Piesārņoto vietu karte" Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un reģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu īpaši nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/ .