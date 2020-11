Mācību kursam par mākslīgo intelektu vēlas piesaistīt vismaz 10 000 dalībnieku

Lai mudinātu sabiedrību aktīvāk apgūt jaunas zināšanas, īpaši tehnoloģiju lietošanā, IT izglītības fonds Start (IT) izvirzījis mērķi bezmaksas mācībās par mākslīgo intelektu (MI) “Elements of AI” iesaistīt vismaz 10 000 Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.

MI bezmaksas kurss “Elements of AI” latviešu valodā ir pieejams jau kopš šā gada maija, un tam pašlaik reģistrējušies ap 5000 dalībnieku no Latvijas. Nospraustais mērķis ir divtik lielāks – 10 000 jeb vismaz 1% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Kopš “Elements of AI” izveides 2018. gada pavasarī kopumā tam pasaulē reģistrējušies 400 000 cilvēku no vairāk nekā 170 valstīm. 25% no tiem, kas reģistrējušies, ir virs 45 gadiem, 40% kursa dalībnieku ir sievietes.

Lai iedrošinātu iesaistīties, kā arī parādītu, cik vienkārši ir uzsākt bezmaksas MI tiešsaistes kursu “Elements of AI”, IT Izglītības fonds Start(IT) sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un Cēsu novada pašvaldību 5. novembrī, plkst. 16:00 tiešsaistē portālā Delfi rādīs un stāstīs gan par kursa mērķiem, saturu, ieguvumiem, gan kopā ar Baibu Sipenieci – Gavari izpildīs kursa pirmās nodarbības uzdevumus.

Pasākumam dots nosaukums “Mans pirmais randiņš ar Mākslīgo Intelektu”, tā apspēlējot “iepazīšanās procesu” ar ko jaunu un nezināmu. “Iepazīšanās process ne vienmēr ir viegls, tāpēc pārvarēt pirmā randiņa neveiklumu palīdzēs atraktīvā Baiba Sipeniece. Pasākuma laikā ikvienam būs iespēja labāk saprast, kas ir MI un kā ar to labāk sadarboties,” stāsta IT Izglītības fonda Start(IT) projektu vadītāja Ance Kancere.

“Stāstot par kursu gan draugiem, gan uzņēmumiem, gan valsts institūcijām, saprotam, ka vislabāk ir praktiski parādīt, lai cilvēks redzētu, cik viegls ir reģistrācijas process un kā izskatās pirmās kursa sadaļas un uzdevumi. Tāpēc radās ideja par šāda “randiņa” organizēšanu, dodot iespēju satikties MI un Latvijas iedzīvotājiem,” turpina A. Kancere. “Randiņā ar MI” ikviens interesents varēs piedalīties, skatoties tiešraidi gan portālā Delfi, gan Start(IT) Facebook lapā.

Pasākuma laikā tiks izziņots arī konkurss, kura mērķis būs pirmo randiņu izvērst “nopietnās attiecībās” – no reģistrācijas un pirmās sadaļas pildīšanas līdz sertifikāta iegūšanai, informē Start (IT).

Start(IT) ir oficiālais “Elements of AI” partneris Latvijā kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). “Elements of AI” autori ir tehnoloģiju uzņēmums Reaktor un Helsinku Universitāte. Kursu finansē Somijas valdība Somijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē 2019. gada ietvaros. Tulkojumu ES valodās nodrošina Eiropas Komisija. 5. novembra pasākumu finansiāli atbalsta Accenture Latvija, Somijas vēstniecība Latvijā un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

IT Izglītības fonda atbalstītāji ir Accenture, RTU, MAK IT, LMT, eazyBI, VEFRESH, VISMA, Reihmanis&Partneri. Start(IT) sadarbības partneri ir VISC, Skola2030, Printful, Elements of AI, Riga TechGirls, Latvijas Universitāte, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola un Transporta un sakaru institūts.

