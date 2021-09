Migrēnas forums 2021

Vai kādreiz esi saskāries ar neizskaidrojamām galvassāpēm, kuras padara Tevi jūtīgu pret gaismu un skaņu vai pat izraisa vemšanu? Iespējams, tā ir migrēna. No 20. – 23. septembrim, Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība (LGPB) rīkos Latvijā pirmo tiešsaistes migrēnas forumu "Zināmās un nezināmās galvassāpes". Forumā piedalīsies vadošie Latvijas veselības aprūpes speciālisti, atbildot uz jautājumiem – kādēļ mēdzam ciest no neizskaidrojamām galvassāpēm, kas ir migrēna, kā šo slimību iespējams ārstēt, kā to ietekmē mūsu ikdienas paradumi un kā šī saslimšana izpaužas bērniem un pusaudžiem. Foruma pirmā diena skatāma arī tiešraidē DELFI.

Migrēna ir izplatītākā galvas smadzeņu slimība pasaulē. Latvijā tā skar 11,4% no iedzīvotājiem. No 20. – 23. septembrim, katru vakaru no plkst. 16.00 – 17.30, LGPB Facebook lapā (https://www.facebook.com/galvai.lv), Latvijas vadošie ārsti tiešsaistē skaidros, kā sadzīvot ar dzīvi paralizējošām galvassāpēm. Pacientiem būs iespēja ārstiem uzdot savus jautājumus gan visas tiešraides laikā, gan pirms tās. "Mūsdienās galvassāpes tiek uzskatītas par saspringtās ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Visnotaļ bieži neizskaidrojamās galvassāpes ir migrēna. Šo diagnozi savas dzīves laikā neuzzina vismaz 50% no visiem pacientiem. Ar šo forumu, vēlamies padarīt migrēnu redzamu, iemācot to atpazīt un lūdzot pēc palīdzības," informē LGPB vadītāja Līga Alberliņa.

Programma:

20.09., 16.00 – 17.30: "Zināmās un nezināmās galvassāpes". Kādēļ sāp galva, kas ir migrēna un vai to var ārstēt

21.09., 16.00 – 16.45: "Migrēnu var ārstēt". Kādas ir migrēnas ārstēšanas metodes un kas ir medikamentu atkarīgas galvassāpes

21.09., 16.45 – 17.30: "Migrēna un hormoni". Kādēļ migrēna trīsreiz biežāk skar sievietes, kā tā attīstās dažādos sievietes dzīves posmos

22.09., 16.00 – 16.45: "Migrēna un uzturs". Ēšanas ieradumu un liekā svara ietekme uz migrēnu

22.09., 16.45 – 17.30: "Migrēna bērniem un pusaudžiem". No kura vecuma var sākties migrēna, kā to ārstēt un kā palīdzēt bērnam pieņemt šo saslimšanu.

23.09, 16.00 – 17.00: "Sadzīvot, nevis izdzīvot". Kādu finanšu slogu migrēna nes valstij un pacientiem un kad Latvijā tiks kompensēti migrēnas medikamenti?

Detalizētāka programma: https://bit.ly/39fPcId

Ikviens aicināts iesūtīt jautājumus uz info@galvai.lv.

Līga Alberliņa norāda, ka šobrīd nemainīgi aktuāla ir arī LGPB iniciatīva par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā, kura šobrīd ir nodota izskatīšanai Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā.