Mobings un bērni – kas jāzina ikvienam vecākam?

10. novembris pulksten 13.00-14.00.

"Swedbank" veiktā aptauja* par mobingu liecina, ka skolēnu vecāki un vecvecāki uzskata sevi par gana zinošiem, lai atšķirtu mobingu no konfliktsituācijām, un gana prasmīgiem, lai šādās situācijās saviem bērniem efektīvi palīdzētu. Taču prakse rāda, ka, saskaroties ar mobingu, zināšanas izpaliek, un vairāk nekā trešdaļa Latvijas skolēnu** regulāri cieš no vienaudžu vardarbības. Kopumā katrs piektais jeb 22% vecāku atzinuši, ka viņiem nav zināšanu, lai spētu atšķirt mobingu no konfliktsituācijas.

Fonda "Plecs" vadītājs Jānis Erts stāsta: "Praksē zināšanas un izpratne, kā rīkoties mobinga situācijās ir ap 30% ģimeņu. Redzam, ka vecāki ne vienmēr māk sniegt "telpu" bērnam runāt. Vecākiem ir brīnišķīgas runāšanas prasmes, bet sarežģīti ir ar klausīšanos – lai šāda veida sarunas būtu lietderīgas, vecākam ir jāprot nolikt malā savu viedokli, noklausīties bērna sakāmo, uzdot papildu jautājumus. Tāpat viena no pamata problēmām ir izteikta neuzticēšanās starp vecākiem un skolotājiem, kā arī vāja savstarpējā komunikācija."

Tāpēc šoreiz kopā ar ekspertiem diskutēsim:

- Kā atpazīt, ka atvase ir iesaistīta mobinga situācijās?

- Kāpēc to identificēt ir ';oti svarīgi?

- Kādi ir instrumenti, kā vecāki pašu vai speciālistu spēkiem var palīdzēt bērnam vai pusaudzim mobinga situāciju risināšanā?

Diskusijas dalībnieki:

- Inga Akmentiņa-Smildziņa, organizācijas "Mammām un tētiem" vadītāja, trīs bērnu mamma;

- Nils Sakss Konstantinovs, MSc Psych., Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs;

- Jānis Erts, Fonda "Plecs" valdes priekšsēdētājs;

- Lana Ratniece, "Swedbank" produktu līnijas vadītāja.

Diskusijas laikā aicinām uzdot savus jautājumus "Facebook" komentāru sadaļā: https://fb.me/e/2hwZ4mR6J



* "Swedbank" aptauja veikta šī gada jūlijā, sadarbībā ar SKDS.

** OECD pētījuma dati