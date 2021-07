Neste Latvijā atklāj pirmo bezkontakta pašapkalpošanās veikalu Neste Easy Deli

Šodien, 27. jūlijā, vadošais degvielas tirgotājs Neste atver Latvijā pirmo pašapkalpošanās veikalu, tādējādi ienākot jaukta sortimenta pārtikas preču tirdzniecības jomā. Neste Easy Deli bezkontakta pašapkalpošanās pieredzes fokusā ir tehnoloģiski inovatīvs un ilgtspējīgs risinājums, kas piedāvā rūpīgi piemeklētu ēdienu un dzērienu piedāvājumu Latvijā līdz šim nebijušā veidā. Kopumā Latvijā darbosies pieci veikali – divi Rīgā, savukārt pārējie Salaspilī, Ogrē un Tīnūžos. Kopējais investīciju apjoms unikālā koncepta veikala ieviešanā ir 500 000 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pērnais gads Covid-19 vispasaules pandēmijas ietekmē ir strauji mainījis cilvēku iepirkšanās paradumus un uzvedību kopumā. Vienlaikus tas ir bijis arī straujš tehnoloģiju uzplaukuma laiks. Neste Easy Deli iemieso gan ilgtspējīgus risinājumus apvienojumā ar jaunākajām tehnoloģijām, kas ir svarīgas mūsdienīgam pircējam, gan arī drošā vidē sniedz iespēju iegādāties veselīgu maltīti ikvienam, kas ir ceļā. Jaunā koncepta veikals – tā būs jauna, ātra, droša un pavisam vienkārša iepirkšanās sev ērtā laikā cauru diennakti, turklāt preču sortiments ir īpaši piemeklēts, lai būtu saskaņā ar Neste ilgtspējas standartiem," stāsta Armands Beiziķis, SIA "Neste Latvija" valdes priekšsēdētājs.

Neste Easy Deli ir būvēts, izmantojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus materiālus, un tā enerģijas patēriņš jau ir samazināts būvniecības posmā. Pret vidi atbildīga un ilgtspējīga darbība raksturo arī veikalā ietverto īpaši selektēto produktu ražotājus, no kuriem lielākie ir Robert Paulig Roastery kafija un bistro BALTS gatavās maltītes. Robert Paulig Roastery kafijas grauzdēšanai izmanto tikai biogāzi vai saules enerģiju, turklāt ražošanas process ir pilnībā caurskatām – kafijas ceļā var izsekot līdz pat attiecīgās kafijas audzētājiem. Savukārt ikviena bistro BALTS maltīte ir veselīga, gatavota no augstas kvalitātes produktiem un klientiem pieejama videi draudzīgos iepakojumos.

"Mēs esam pagodināti, ka kopā ar Neste esam izveidojuši sadarbību kafijas risinājuma jautājumos. Paulig ir vadošais Eiropas dabiskās kafijas, garšvielu un pārtikas ražotājs. Mums ir ļoti svarīgi attīstīt un piedalīties ilgtspējīgu risinājumu realizācijā. Ceru, ka šis projekts iedvesmos citus uzņēmējus izvēlēties ilgtspējīgus, dabai draudzīgus biznesa instrumentus", komentē Margarita Aļabjeva-Vaišļa, SIA "Paulig Coffee Latvia" vadītāja.

Savukārt bistro BALTS vadītāja Liene Kuplā akcentē, ka "bistro BALTS jau savas darbības pirmssākumos nodefinēja atbildību pret vidi, ilgtspēju un mūsdienīgu pieeju tirdzniecībai kā savas uzņēmējdarbības pamatakmeņus, tāpēc priecājas sadarboties ar Neste Latvija jauna koncepta ieviešanā. Bistro BALTS ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā, kas piedāvā svaigi pagatavotas maltītes līdzņemšanai iepakojumā, kas ir ražots no videi draudzīgiem materiāliem: kompostējamas kukurūzas cietes, cukurniedru šķiedras, kā arī pārstrādātas plastmasas. Izvēloties savu produkciju piegādāt pašapkalpošanās koncepta veikaliem Neste Easy Deli, bistro BALTS ir atradis ne vien jaunu veidu, kā realizēt savu produkciju, bet primāri ieguvis partneri ar līdzīgām vērtībām un skatu nākotnē".

Jaunā veikala koncepta pamatā ir tehnoloģiski advancēts, RFID (Radio Frequency Identification jeb radiofrekvenču identifikācijas) tehnoloģijā balstīts bezkontakta pašapkalpošanās risinājums, kas skenē visus klienta pirkumus vienlaikus, piemēram, caur iepirkumu maisu vai somu. Veikalu būvniecības process ir ilgtspējīgs, kā arī apdarē ir izmantoti daudzveidīgi videi draudzīgi materiāli – no otrreiz pārstrādātas plastmasas ražots paklājs, nesošajās konstrukcijās un interjera dizainā izmantoti CLT (Cross Laminated Timer) kokmateriāli, kas ir pazīstami ar ievērojami ātrāku montāžas laiku, ar paaugstinātu ugunsdrošību, ekoloģiski efektīvs, jo tas oglekļa dioksīdu ietver, nevis emitē. Veikalā nebūs pieejami iepirkuma maisiņi, svaigi pagatavotas maltītes līdzņemšanai tiks piedāvātas iepakojumā, kas ražots no videi draudzīgiem materiāliem, un arī vienreizlietojamās dzērienu krūzītes un vāciņi ir ražoti no videi draudzīga materiāla.

Pilnīgi automatizētajā veikalā varēs iekļūt, izmantojot Neste mobilo aplikāciju, kas kalpos par ieejas atslēgu. Iekļūšana ar aplikācijas palīdzību klientiem nodrošinās ātru, netraucētu un pats galvenais – drošu iepirkšanos. Norēķināties par pirkumiem varēs ar banku kartēm.

Neste Easy Deli darbosies katru dienu, visu diennakti Rīgā (Lielirbes ielā 30 un Brīvības gatvē 253), Ogrē (Rīgas ielā 11a), Salaspilī (Zviedru ielā 1C) un Tīnūžos ("Baroni", Tīnūžu pagasts). Plašāka informācija par Neste Easy Deli: https://www.neste.lv/lv/easy-deli.

Par "Neste"

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Kā tehnoloģiski attīstīts augstas kvalitātes naftas produktu pārstrādātājs ar apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu, mēs ieviešam arī atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, plastmasas atkritumus. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2020. gadā Neste ieņēmumi bija 11,6 miljardi eiro, un 82% no uzņēmuma peļņas guva atjaunojamie produkti. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA "Neste Latvija"

SIA "Neste Latvija" ir "Neste" korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 31 gadu. SIA "Neste Latvija" ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar "Neste" ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. "Neste" DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv