Norisināsies ikgadējais Startup Day un Startup BBQ jaunuzņēmumu kopienas pasākums

Šo piektdien, 10. septembrī, Latvijas jaunuzņēmumu kopienu pārstāvošās organizācijas TechHub Riga un Startin.LV sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Ekonomikas ministriju un Rīgas domi organizēs ikgadējo Startup Day un Startup BBQ pasākumu, kas jau tradicionāli vienkopus pulcē startup uzņēmumu pārstāvjus, nozares ekspertus un citus entuziastus. Tā ietvaros ikvienam interesentam visas dienas garumā būs iespēja bez maksas iepazīt tuvāk pašmāju dinamisko jaunuzņēmumu ekosistēmu, kā arī sekot līdzi tās aktualitātēm, atskatīties uz līdz šim paveikto un iezīmēt nākotnes tendences.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau no plkst. 9.30 TechHub Riga telpās aizsāksies Startup Day dienas programma, kurā uz divām skatuvēm paredzēta vieta dažādām tematiskām sesijām, paneļdiskusijām un individuālajām prezentācijām. Tās apmeklētājiem piedāvās tādas pašmāju organizācijas un apvienības Buildit, Riga TechGirls, RTU Design Factory, Truesix un citas, lai kopīgi runātu par tādām aktuālām tēmām kā Latvijas jaunuzņēmumu nozares nākotne pēc-pandēmijas pasaulē, zinātnes iedvesmota biznesa vide, ražošanas procesu ilgtspēja, startup uzņēmumu pienesums veselības aprūpē un arī sieviešu kā uzņēmumu dibinātāju un investoru loma nozares attīstībā. Tāpat Startup Day ietvaros norisināsies arī Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas Startin.LV biedru tikšanās, kuras laikā tiks pārspriesti tālākie soļi vietējās ekosistēmas stiprināšanā.

Kā viena no Startup Day centrālajām sesijām programmas ievaddaļā tiks pieteikta "LV Startup Ecosystem Beyond 2021: Gloom, Glory or Grind" paneļdiskusija, kurā piedalīsies pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, LIAA, Rīgas domes, Startin.LV, izglītības tehnoloģiju jaunzuņēmuma Edurio un Baltijas riska kapitāla fonda Change Ventures. Paneļdiskusijas laikā klātesošie nozares eksperti dalīsies viedoklī par jauno Covid-19 realitāti, aktuālajām pašmāju jaunuzņēmumu vajadzībām, ekosistēmas stiprināšanas pasākumiem, kā arī ES fondu jaunajā plānošanas periodā topošajām biznesa attīstības un atbalsta iespējām, kas pieejamas Latvijā.

Savukārt dienas izskaņā no plkst. 18.00 apmeklētāji būs aicināti pulcēties uz tradicionālo Startup BBQ pasākumu, kas šogad pirmo reizi notiks uzņēmuma Printify pagalmā Spīķeru kvartālā, ieskandinot rudens sezonu ar grila ballītes cienīgu atmosfēru. Neformālā pasākuma programmā neiztrūks ekosistēmas pārstāvju uzrunas, burgeri no HttPool, augu valsts BBQ maltītes no RTU un enerģiski mūzikas ritmi DJ Ķilkuta izpildījumā. Tāpat vakara gaitā gaidāms arī leģendārais TechChill beerpong, Edurio un Printify karaoke, Deep Tech Quiz viktorīna, par ko parūpēsies Commercialization Reactor, 3x3 strītbola sacensības kopā ar Elite Air un citas saliedējošas aktivitātes ar patīkamiem pārsteigumiem, kas turpināsies līdz pat vakara noslēgumam. Bez tam pasākuma norises vietā atradīsies arī LIAA stends, kurā interesentiem būs iespēja saņemt konsultāciju un uzzināt vairāk par LIAA sniegto atbalstu jaunuzņēmumiem.

"Mēs patiesi lepojamies ar Latvijas jaunuzņēmumu kopienas līdzšinējiem sasniegumiem un ceram uz vēl lieliskākiem rezultātiem sadarbībā ar Rīgu kā stratēģisko partneri," komentē Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja un Rīgas domes deputāte Inese Andersone.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots un tam pieteikties var, iepriekš aizpildot reģistrācijas anketu šeit: https://ej.uz/DayBBQ2021. Ieeja Startup Day un Startup BBQ norises vietās būs iespējama tikai ar derīgu Covid-19 digitālo sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, un ID karti.

Pasākumu atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Rīgas dome, Ekonomikas ministrija un Ekonomikas ministrijas īstenotais Interreg Europe projekts "Start-Easy"