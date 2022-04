21. aprīlī, plkst. 19:00 norisināsies pirmā Vislatvijas viktorīna par drošu iepirkšanos tiešsaistē – Esi #viedpircējs. Viktorīnā aicināts piedalīties katrs, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas par drošu iepirkšanos tiešsaistē un uzzināt, kā iepirkties internetā gudri. Tiešsaistes viktorīnas platforma pieejama lietotājiem šeit

Viktorīnai, ko vadīs azartiskie komiķi Sanda Dejus un Mārtiņš Kozlovskis, var pieteikties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem. Lai piedalītos viktorīnā, katram dalībniekam nepieciešams sagatavot datoru, planšeti vai telefonu ar interneta pieslēgumu.

Precīzākajiem un ātrākajiem viktorīnas dalībniekiem, kas ierindosies viktorīnas TOP 20, būs iespēja savā īpašumā iegūt vērtīgas un pavasarīgas balvas no viktorīnas atbalstītājiem – dāvanu kartes no virtuālā tirgus Svaigi.lv un īpaši sagatavotus produktu komplektus no dabīgās kosmētikas ražotāja Madara Cosmetics.

Vislatvijas viktorīna par drošu iepirkšanos tiešsaistē tiek organizēta Mastercard un Finanšu nozares asociācijas kopīgi organizētās informatīvās kampaņas #viedpircējs ietvaros. Kampaņas mērķis ir mudināt iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi izmantot e-komercijas risinājumus, vienlaikus veicinot zināšanas par digitālo drošību, ilgtspējīgu iepirkšanos, kā arī atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību.

Par informatīvo kampaņu "#viedpircējs":

Šobrīd aizvien vairāk pircēju dod priekšroku norēķiniem un pirkumiem tiešsaistē, izmantojot dažādus modernus maksājumu rīkus. Lai mudinātu iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi izmantot e-komercijas risinājumus, vienlaikus veicinot zināšanas par digitālo drošību, ilgtspējīgu iepirkšanos, kā arī atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību, Mastercard kopā ar Finanšu nozares asociāciju organizē informatīvu kampaņu "#viedpircējs". Tā norisināsies 2022. gada aprīlī un maijā. Kampaņas laikā galvenie sadarbības partneri — Latvijas komercbankas. Latvijas uzņēmēji ir laipni aicināti novērtēt e-komercijas un bezskaidras naudas priekšrocības, iepazīstoties ar kampaņas izziņas materiāliem #viedpircējs Facebook lapā, esiviedpircejs.lv un "Viedpircēja vēstniecībā".