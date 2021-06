Noskaidros Latvijas labāko skolēnu mācību uzņēmumu, kas pārstāvēs Latviju Eiropā

Ēdami vienreizlietojamie trauki, viedais elektroenerģijas skaitītājs, nošu mapes ar sildelementu roku sildīšanai, termopaliktņi sēdēšanai un vietne virtuālām šefpavāru konsultācijām - tās ir tikai dažas no jauno uzņēmēju idejām, kas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konkursā šogad sacentīsies par Latvijas labākā jaunā uzņēmuma titulu un tiesībām pārstāvēt valsti jauniešu uzņēmumu konkursā Eiropā.

Pasākumu organizē Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Swedbank.

Neraugoties uz faktu, ka mācību gads lielākoties tika aizvadīts mācoties attālināti, skolēni aktīvi ir strādājuši pie savām biznesa idejām, un šogad skolēnu mācību uzņēmumu programmā tika reģistrēti vairāk kā 900 SMU, bet finālā no tiem izvirzīti 10 pamatskolu un 20 vidusskolu labākie SMU.

"Skolēnu idejas un uzņēmējspējas gadu no gada kļūst arvien jaudīgākas. Šogad starp finālistiem trīs reizes ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas savu biznesa ideju saistījuši ar inovācijām. Šeit liels nopelns ir pedagogiem un arī mūsu partneriem no jaunuzņēmumu vides, kas konsultē un jaunos uzņēmējus veiksmīgi vada cauri šim procesam. Ieguvēji no šīs sadarbības ir gan skolēni, kas iegūst dzīvei ļoti derīgu pieredzi un prasmes, un arī Latvijas uzņēmējdarbības vide," vērtē "Junior Achievement Latvia" vadītājs Jānis Krievāns.

"Spēja izdzīvot un mainīties, domāt, un atrast jaunas uzņēmējdarbības formas, mācīties un meklēt, ieviest digitālus, tehnoloģiski ietilpīgus risinājumus un inovācijas ir ikviena uzņēmēja izaicinājumi sarežģītā laikā. Tādēļ LIAA augstu vērtē skolotāju un mentoru ieguldījumu un ir īpaši gandarīta par visiem jaunajiem uzņēmējiem, kuri rada spēku un motivāciju nepadoties un ir iekļuvuši Latvijas labāko mācību uzņēmumu finālā", piebilst Sarmīte Karlsone, LIAA Inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja.

Visi interesenti aicināti skatīties Latvijas labāko jauno uzņēmēju prezentācijas šodien no 11:30 līdz 14:00 tiešraidē Delfi.lv, Junior Achievement Latvia vai labsoflatvia.com Facebook lapās un izteikt viedokli, balsojot par sev simpātiskāko jauno uzņēmumu.

Konkursa gaitā vidusskolu grupā labākie tiks noteikti trīs kārtās: gada pārskata vērtēšana, četru minūšu prezentācija latviešu valodā žūrijas komisijai un skatītājiem, un individuālas paneļintervijas ar žūrijas komisiju latviešu un angļu valodā. Savukārt pamatskolu skolēniem sava uzņēmuma un produkta izcilību žūrijas komisijai būs jāapliecina ar uzņēmuma gada pārskatu un mutisku prezentāciju, kā arī atbildot uz žūrijas jautājumiem. Pasākumā kā ik gadu tiks sumināts arī gada uzņēmējdarbības skolotājs un gada jaunais uzņēmējs.

SMU vērtēšanu veiks pieredzējusi uzņēmēju, profesionāļu un akadēmisko spēku komanda, kurā būs pārstāvēta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Swedbank, LR Patentu valde, RTU Rīgas Biznesa skola, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Biznesa augstskola Turība, Banku augstskola, Vidzemes augstskola, Dienas mediji, Latvijā radīts, VAS Elektroniskie sakari, Prudentia, advokātu birojs Triniti un Printful.

Pasākums tiek īstenots LIAA projekta "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība, sadarbībā ar ilggadējo partneri Swedbank.

JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu programma

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji 22 % programmas absolventu ir jau iesaistījušies uzņēmējdarbībā.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai JA Latvia, kas ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.

Par JA Latvia

JA Latvia ir Latvijas lielākā izglītības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. JA Latvia ir viens no 37 Junior Achievement Europe un viens no 123 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš 1991. gada.

Eiropas Komisija atzinusi JA Latvia par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību.

JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 100 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos:

finanšu pratības ABC– sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9.klasei;

karjeras izglītības programma ĒNU DIENA 1.–12.klasei;

skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.–12.klasei;

līderu programma 10.–12.klasei;

kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.

