Notiks lekcija uzņēmējiem par ambīciju dizainu "Kā noteikt sava produkta atbilstību mērķa tirgum?"

SEB Izaugsmes programmas jauno pavasara sesiju 23. marta lekcijā atklās jaunuzņēmēja Vikija Broka. Viņa runās par drosmi un ambīcijām pārmaiņu laikā, dalīsies zināšanās par izaugsmes plānošanu īstermiņā un ilgtermiņā. Lekcijas pamatā būs izpratne par to, kā definēt un nospraust straujas izaugsmes mērķus, kā arī – kā veidot sava produkta vai pakalpojuma struktūru tā, lai šos mērķus sasniegtu.

Šīs būs tikai dažas no tēmām, kas tiks apskatītas:

Kā pielāgoties pārmaiņām un tirgus mainīgajām tendencēm?

Kā uzņēmums var zināt, ka tas patiešām risina klientu problēmu?

Kas ir uzņēmuma auditorija un cik ļoti tai ir nepieciešams piedāvātais risinājums?

Kā zināt, vai uzņēmuma attīstība notiek īstajā virzienā?

Lekcija notiks angļu valodā.

Pievienojieties tiešraidei 23. martā pulksten 10.00 un uzdodiet savus jautājumus lektorei.

Par lektori: Vikija Broka (Vicky Brock) ir uzņēmēja, kura biznesam pieiet no tā dēvētā "serial entrepreneur" skatupunkta, vienu pēc otra dibinot un attīstot vairākus uzņēmumus. Šobrīd viņa vada jau savu piekto jaunuzņēmumu "Vistalworks" — Igaunijas un Skotijas tehnoloģiju uzņēmumu, kas nodrošina programmatūru iedzīvotāju un ekonomikas aizsardzībai no tiešsaistes nelegālās tirdzniecības. Iepriekš viņa nodibināja un vadīja mazumtirdzniecības tehnoloģiju uzņēmumu "Clear Returns", ko Eiropas Komisija nosauca par "Top Tech Startup In Europe" (Eiropas vadošais tehnoloģiju jaunuzņēmums).

Vikija Broka ir nosaukta par Skotijas iedvesmojošāko sievieti uzņēmējdarbībā 2019. gadā. Arī "Forbes.com" ierindojis viņu starp labākajām deviņām tehnoloģiju uzņēmumu vadītājām. Viņa studējusi gan MIT, gan arī "Kings College" Londonā. Vikijas "LinkedIn" profils aplūkojams šeit, un tajā var gūt plašāku priekšstatu par viņas profesionālajām gaitām un sasniegumiem.

