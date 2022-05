Notiks pirmā starptautiskā tiešsaistes konference "Kodolenerģija Latvijai"

2022. gada 18. maijā plkst. 11:00 tiešsaistē notiks pirmā starptautiskā konference "Kodolenerģija Latvijai". Konferences mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par kodolenerģijas lomu Latvijas klimata mērķu sasniegšanā un enerģētiskās neatkarības stiprināšanā.

Konferenci ar uzrunu atklās LR ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs un aizsardzības ministrs Artis Pabriks. No Latvijas ar prezentācijām uzstāsies Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā, fiziķis Andris Šternbergs, AS "Latvenergo" izpētes un attīstības direktors Māris Balodis, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Oļegs Linkevičs, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis un citi.

No ārvalstīm konferencē uzstāsies Fermi Energia (Igaunija) izpilddirektors Kalevs Kallemets, emeritētais fizikas profesors un Keble koledžas līdzstrādnieks Oksfordā (UK) Veide Elisons, enerģētikas analītiķe Meredita Envina (ASV) un citi.

Konferencē aicinām piedalīties dalībniekus no valsts un pašvaldību institūcijām, enerģijas ražošanas un sadales uzņēmumiem, studentus un skolēnus, kā arī visus, kam interesē enerģijas ražošana, kas ir videi draudzīga, aizņem mazas dabas teritorijas un praktiski nerada izmešus. Konference notiks ar sinhrono tulkojumu latviešu un angļu valodā, tajā var reģistrēties bez maksas konferences mājaslapā: https://nuclear.lv/conference2022.

Konferenci atbalsta: "Fermi Energia" OÜ, AS "Latvenergo", Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija, bezpeļņas organizācija "Generation Atomic", starptautiskā organizācija "World Nuclear Association", starptautiskā kustība "Stand Up for Nuclear", Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, SIA "Odo" un portāls "Ir.lv".