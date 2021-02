Notiks tiešraides seminārs lauksaimniekiem 'Agronomu brokastis'

Šī gada 10. februārī pulksten 10:00 tiešraidē notiks agronomijas tēmai veltīts seminārs, kurā piedalīsies speciālisti no nozares vadošajiem uzņēmumiem Yara Latvija, Corteva Agriscience un Agricon Batic.

Tiešraides seminārā uzņēmuma Corteva Agriscience tehniskie speciālisti Zigmunds Kalniņš un Māris Opmanis atskatīsies uz aizgājušā gada izaicinājumiem, izvērtējot klimata īpatnības un novērojumus sezonas laikā. Lai sekmīgi risinātu ar augu aizsardzību saistītās nepieciešamības sējumos, tiks sniegts ieskats dažādām situācijām piemēroto Corteva Agriscience produktu klāstā.

Agricon Baltic vadītājs Gatis Bērziņš pastāstīs, ar ko atšķiras klasiska slāpekļa papildmēslošana no kontrolētas. Slāpeklis ir izmaksu pozīcijā visdārgākā izejviela augkopībā. Tā optimālai normai ir mazāka sakarība ar plānoto ražu kā ar augsnes auglību, siltumu un mitrumu. Par cik šie faktori ir ārkārtīgi mainīgi, iegādātais slāpeklis nerealizē pilnvērtīgu lietderību strādājot klasiski, bieži nesasniedzot pusi no iespējamās atdeves un radot vairāk kā 100 EUR/ha zaudējumus. Saņemsiet atbildes uz to, kā precīzā laukkopība novērš kontroles trūkuma kļūdas.

Yara Latvija agronomi Agnese Pinka un Ernests Čakāns vērsīs uzmanību, kāds bija barības elementu nodrošinājums 2020.sezonā kviešu un rapša lapās – kuri elementi uzrādīja deficītu augos un kā to novērst; kad un kādēļ būtu jāveic lapu analīzes? Skaidrosim, kādi faktori ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu par papildmēslojuma lietošanu kultūraugiem. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Yara veikto izmēģinājumu rezultātiem, kā arī produktu jaunumiem efektīvai un ilgtspējīgai saimniekošanai.

Projekts "Agronomu brokastis", kas apvieno šos trīs uzņēmumus, tapis līdz ar pandēmijas sākumu – samazinoties iespējai komunicēt ar zemniekiem un nozares profesionāļiem uz lauka, līdz šim publicēti 8 raidījumi, kuros kopā ar agronomiem, lauksaimniekiem un pētniekiem tiek runāts par aktuālo un būtiskāko konkrētajā sezonā. Raidījumi, kas skatāmi platformā www.agronomubrokastis.lv un YouTube kanālā, ir guvuši lielu skatītāju interesi un atsaucību.

Semināru virtuāli aicināti apmeklēt kā lauksaimnieki, tā arī citi nozares profesionāļi. Semināra laikā būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt speciālistu atbildes un padomus par interesējošo jautājumu.

Tiešraide skatāma platformā www.agronomubrokastis.lv, uzņēmumu Facebook kontos un platformā DELFI Tiešraides.