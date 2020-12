Printify aicina uz Tech Talks ar Firebase dibinātāju Andrew Lee

Latvijas jaunuzņēmums Printify aicina uz Printify Tech Talks tiešsaistes diskusiju ar Firebase izveidotāju un Printify investoru Endrjū Lī (Andrew Lee) no Sanfrancisko, ASV. Endrjū ir pieredzējis tehnoloģiju vadītājs un dalīsies zināšanās par tehnoloģiju komandu vadīšanu, produkta attīstīšanu, finansējuma piesaisti, savu pieredzi Google un arī atbildēs uz skatītāju jautājumiem. Sarunu vadīs Printify Tehnoloģiju vadītājs Edgars Peičs.



Diskusija norisināsies pirmdien, 7. decembrī, plkst. 17:00, tiešsaistē DELFI.

Endrjū 2011.gadā kopā ar līdzdibinātāju Džeimsu Tamplinu (James Tamplin) nodibināja Firebase. 2014. gadā, pēc uzņēmuma pārdošanas Google, Endrjū turpināja vadīt Firebase izstrādes komandu, radot 15 jaunus produktus un palielinot 24 cilvēku komandu līdz vairākiem simtiem darbinieku. Firebase ir neapšaubāmi lielākā platforma mobilo un tīmekļa lietotņu izstrādei pasaulē. To izmanto ~ 15% no visiem izstrādātājiem (salīdzinot ar konkurentu iOS, ņemot vērā izstrādātāju lietojumu).

Endrjū pameta Google 2017. gadā un šobrīd strādā pie sava jaunā uzņēmuma. Viņš ir arī aktīvs eņģeļu investors, kurš ir ieguldījis aptuveni 40 jaunuzņēmumos tādās jomās kā programmatūru izstrāde, mazumtirdzniecība un elektriskais transports. Starp uzņēmumiem, kuros viņš ir investējis, ir arī Printify - Latvijas jaunuzņēmums 2019. gadā piesaistīja investīcijas 3 miljonu dolāru apmērā no vairākiem Silīcija ielejas investoriem un šobrīd ir straujāk augošais latviešiem piederošais jaunuzņēmums. Endrjū dzīvo Sanfrancisko, Kalifornijā un ir aktīvs filantrops, kurš galvenokārt koncentrējas uz infrastruktūras veidošanu pierobežas tirgos.

Tech Talks pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt Endrjū pieredzi, kā arī tiešsaistē uzdot interesējošus jautājumus biznesa un produktu attīstību.

Printify ir tiešsaistes platforma, kas visā pasaulē savieno tirgotājus ar apdrukas pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas jaunuzņēmumu 2015. gadā izveidoja trīs līdzdibinātāji - Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs, tā vienīgais īpašnieks ir ASV Delavēras štatā reģistrētais "Printify Inc.". Uzņēmuma galvenais tirgus ir ASV, bet tā galvenā mītne atrodas Rīgā, kur strādā lielākā daļa no nu jau 300 uzņēmuma darbiniekiem.