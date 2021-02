Printify Tech Talks ar bijušo Spotify viceprezidentu Shiva Rajamaran

Pirmdien, 8. februārī plkst. 18.00 Printify aicina gan tehnoloģiju nozares pārstāvjus, gan ikvienu interesentu uz Printify Tech Talks sērijas nākamo sarunu ar bijušo Spotify viceprezidentu produktu jomā Šivu Radžramanu (Shiva Rajamaran).

Pieredzējušais tehnoloģiju produktu vadītājs un Printify investors dalīsies zināšanās par produktu izstrādi, komandu vadību un izaugsmi runā "From Zero to Awesome: Finding product market fit and driving growth", tiešsaistē no Sanfrancisko. Pasākums norisināsies angļu valodā. Sarunai būs iespējams pievienoties tiešsaistē DELFI un Facebook.

Pēc runas plānota diskusija, kuru vadīs Printify galvenais produktu direktors (Chief Product Officer) Daniels Marhels. Daniels ir e-komercijas profesionālis ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi šajā jomā. Pašlaik viņš vada vairāk nekā 15 starpfunkcionālu produktu komandas Printify, atbildīgas par lietotāja pieredzes un izaugsmes noteikšanu abās Printify platformas pusēs. Pirms tam viņš ieņēma dažādas izaugsmes un produktu vadības funkcijas uzņēmumos TWINO, Tet un Cherry Media grupā.

Shiva Rajamaran ir viens no izcilākajiem savas nozares profesionāļiem, kurš ieguvis plašu pieredzi vairākās tehnoloģiju produktu komandu vadīšanas lomās. Savas darbības laikā Google, YouTube un Twitter viņam bija ievērojams ieguldījums produktu izstrādē, tai skaitā vadot komandas, kas bija atbildīgas par YouTube Search - pasaulē otrā lielākā meklētāja - izstrādi. Pēc astoņiem gadiem vadot Google un YouTube produktu komandas, Šiva 2014. gadā pievienojās mūzikas milzim Spotify kā produkta viceprezidents (VP of Product), kur viņam bija galvenā loma pieņemot lēmumus par to, kā mēs šodien patērējam mūziku. Pēc Spotify viņš pievienojās Apple, kur viņš bija atbildīgs par Apple Apps produktu pieredzi, bet viņa pēdējā darba vieta bija WeWork, kur viņš pildīja galvenā tehnoloģiju vadītāja pienākumus. Šobrīd Šiva Radžramans ir aktīvs eņģeļu investors, kurš investējis arī Printify, kā arī padomdevējs strauji augošiem jaunuzņēmumiem.

Printify Tech Talks ir tehnoloģiju nozares sarunu sērija, kas radīta ar mērķi dot tuvāku ieskatu pasaules vadošo tehnoloģiju nozares ekspertu pieredzē un zināšanās par jaunuzņēmumu izaugsmi, attīstību, komandu vadību un tehnoloģiju produktu veidošanu. Printify Tech Talks viesi ir Latvijā radītā e-komercijas jaunuzņēmuma Printify investori un padomdevēji.

Printify ir tiešsaistes e-komercijas platforma, kas savieno tirgotājus ar apdrukas pakalpojumu sniedzējiem visā pasaulē. Latvijas lielāko jaunuzņēmumu 2015. gadā izveidoja trīs līdzdibinātāji - Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs. Uzņēmuma lielākais tirgus ir ASV, bet galvenā mītne atrodas Rīgā, kur strādā arī lielākā daļa no nu jau 300 uzņēmuma darbiniekiem.