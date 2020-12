Projekta 'STEaMup.lv' ietvaros notiks tiešsaistes diskusija par izaicinājumiem izglītībā

Lai aktualizētu jautājumus, kas saistīti ar šī brīža izglītības izaicinājumiem Covid-19 pandēmijas laikā un meklētu risinājumus kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, VAS "Latvijas dzelzceļš" kopā ar nodibinājumu "Iespējamā misija" un citiem izglītības nozares ekspertiem piektdien, 4. decembrī, pulksten 10.00 organizē tiešsaistes diskusiju "Mācību progress – kā to panākt un vērtēt?".

Līdz ar izmaiņām mācību organizēšanā gan Covid-19 pandēmijas ietekmē, gan jaunās kompetenču izglītības ieviešanas ietvaros, aizvien biežāk izskan diskusijas par to, vai, ņemot vērā krasās pārmaiņas mācību procesā, arī vērtēšanas sistēmai nebūtu jākļūst par jēgpilnu procesu, nodrošinot bērniem un viņu vecākiem padziļinātu atgriezenisko saiti skolēnu personīgās izaugsmes un attīstības ceļa kontekstā.

Kā šajā sarežģītajā laikā tiek panākts, ka skolēni kvalitatīvi apgūst mācību vielu? Kāda ir vērtēšanas būtība un kā atgriezeniskās saites nodrošināšana ietekmē cilvēku? Vai šis laiks ir apliecinājis nepieciešamību pēc kompetenču izglītības un piemēros saistītas mācīšanās?

Par šiem un citiem jautājumiem diskutēs nodibinājuma "Iespējamā misija" direktors Kārlis Kravis, Cēsu Jaunās skolas direktors Ivo Rode, mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa – Smildziņa, VAS "Latvijas dzelzceļš" galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners, RTU inženierzinātņu vidusskolas direktors Aleksandrs Vorobjovs, apzinātības prakses eksperts Ansis Jurģis Stabingis, influencere un studente Patrīcija Anna Vavilova. Diskusiju vadīs, kā arī savā redzējumā par aktuālajiem jautājumiem dalīsies TV personība un producente Kristīne Virsnīte.

Diskusijai būs iespējams sekot līdzi tiešraidē "STEaMup" un "E-klase" "Facebook" lapās, kā arī portālā DELFI.

Par "STEaMup.lv"

Mājaslapa "STEaMup.lv" radīta projekta "Latvijas Dzinējspēks" ietvaros, kura iniciatori ir VAS "Latvijas dzelzceļš" un nodibinājums "Iespējamā misija". Projekts radīts, lai veicinātu skolēnu izpratni par eksakto priekšmetu (STEM) plašo pielietojamību, kā arī lai iedvesmotu un motivētu tos apgūt. Mājaslapā atrodamā informācija iepazīstina ar STEM priekšmetu būtību, atklājot, kādās profesijās ir nepieciešamas eksaktās zināšanas un kā pieiet tradicionālajam mācību procesam "no citas puses". Skolēni, vecāki un skolotāji no jauna tiek iepazīstināti ar eksaktajiem priekšmetiem, atklājot, ka STEM apgūšana neaprobežojas tikai ar ierastajām skolas mācību grāmatām, līdz ar to padarot mācīšanos daudzpusīgāku.