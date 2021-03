RSU aicina uz starptautisku konferenču maratonu – Zinātnes nedēļu

No 22. līdz 26. martam Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) tiešsaistē rīko Zinātnes nedēļu (RSU Research Week) – piecu starptautisku konferenču maratonu ar vairāk nekā 1300 prezentācijām no 45 valstu zinātniekiem. DELFI tiešraidē piedāvājam sekot līdzi Zinātnes nedēļas centrālajai plenārsesijai 24. martā no 9.00 līdz 11.30. Taču, reģistrējoties mājaslapā rw2021.rsu.lv, ikvienam interesentam bez maksas pieejams arī pārējais pasākuma saturs.

Plenārsesiju uz radošas nots palīdzēs sākt izcilie vijolnieki – rūdītais Georgs Sarkisjans un uzlecošā zvaigzne Daniils Bulajevs. Atklāšanas uzrunas teiks RSU rektors profesors Aigars Pētersons, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP) un RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa.

RSU Zinātnes nedēļa aptver pasaules tendences gan medicīnā un veselības aprūpē, gan sociālajās zinātnēs. Iezīmējot plašo tēmu loku, centrālajā plenārsesijā eksperti runās par medicīnu un mākslu, tehnoloģiju iespējām un izaicinājumiem un pandēmiju sociālantropologa un infektologa skatījumā. Plenārsesijā uzstāsies RSU Anatomijas muzeja vadītāja docente Ieva Lībiete, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa, Latvijas Mobilais Telefons prezidents un valdes priekšsēdētājs Juris Binde, Oksfordas Universitātes asociētā profesore Dace Dzenovska un RSU profesore Ludmila Vīksna.

Zinātnes nedēļas darba valoda – angļu. Plašāka programma un reģistrācija: rw2021.rsu.lv.