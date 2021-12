Šonedēļ Eiropas un Latvijas vadošie zaļo tehnoloģiju eksperti tiksies ilgtspējas un inovāciju konferencē 'Future Forum'

Ceturtdien, 9.decembrī, tiešsaistē notiks jau otrā ilgtspējas un inovāciju konference "Future Forum", kurā Eiropas zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumu radītāji un Baltijas eksperti diskutēs par jaunākajām tendencēm, veiksmīgākajām stratēģijām un spilgtākajiem pieredzes stāstiem ilgtspējas un atvērto inovāciju jomā.

Konferences pirmajā daļā "Ilgtspējas tehnoloģijas" notiks ekspertu diskusija par tehnoloģiju nozīmi ilgtspējas mērķu sasniegšanā, un tajā piedalīsies Jans-Jāps Verhēvs no zaļo tehnoloģiju uzņēmuma "Plan A", Nataša Džounsa no ilgtspējīgu ieguldījumu uzņēmuma "Octopus Ventures" un Mirala Alaraja no emisiju mazināšanas tehnoloģiju uzņēmuma "Patch". Tāpat dzirdēsim pieredzes stāstus par e-mobilitātes attīstību un ilgtspējīgas saimniekošanas risinājumiem.

Konferences otrajā daļā, kas veltīta tēmai "Inovāciju ceļš pretī klimatneitralitātei", mākoņskaitļošanas uzņēmuma "Scaleway" pārstāve Laura Kalmore dalīsies savā inovāciju ieviešanas pieredzē. Savukārt, diskusijās līdzās starptautiskajiem runātājiem pieredzē par ieviestajām zaļajām inovācijām un sadarbību ar jaunuzņēmumiem dalīsies tādi pašmāju uzņēmumu eksperti kā "Rimi Baltic" korporatīvās komunikācijas vadītāja Zanda Šadre, bankas "Citadele" valdes loceklis stratēģijas realizācijas, digitālās un biznesa attīstības jautājumos Vladislavs Mironovs un "Latvijas Pasta" tehnisko projektu vadītājs Raitis Stūrmanis.

"Konferences tiešsaistes formāts dod mums unikālu iespēju virtuāli atvest uz Latviju Eiropas vadošos ilgtspējas inovāciju ekspertus un zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumu dibinātājus. Uzklausīsim viņu pieredzes stāstus, smelsimies iedvesmu un kopā ar pašmāju speciālistiem diskutēsim: kā ilgtspējas mērķi ietekmē uzņēmējdarbību? Kas ir daudzsološākās zaļās inovācijas Eiropā un kādi izaicinājumi mūs gaida? Aicinām piedalīties un kopīgi izpētīt, kā inovācijas var aizvest mūs uz zaļāku nākotni," aicina inovāciju vadības uzņēmuma "Helve" projektu vadītāja Zane Grēta Grants.

"Future Forum" norisināsies 9. decembrī no plkst. 11:00 līdz 15:00. Dalība konferencē ir bez maksas, un tiešraide būs skatāma tiešsaistē portālā "Delfi" un "Future forum" Facebook lapā. Ilgtspējas inovāciju interesenti tiek aicināti reģistrēties konferencei iepriekš, piesakot savu dalību konferencē pasākuma mājaslapā, lai pēc pasākuma saņemtu vērtīgus papildu materiālus par ilgtspējas inovācijām. Turpat iespējams iepazīties ar plašāku pasākuma programmu un runātājiem.

"Future Forum" rīko inovāciju vadības uzņēmumus "Helve" ar partnera "Citadele" banka atbalstu. Konference "Future Forum" ir ilgtspējas koprades akseleratora "Future Hub" satelītpasākums.