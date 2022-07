Tiešraide: Kā gudri samazināt tēriņus par apkuri daudzdzīvokļu mājās

Šī brīža prognozes liecina par turpmāku kurināmā cenas un attiecīgi arī siltumenerģijas tarifa pieaugumu, un nākamā apkures sezona būs viena no izaicinošākajām pēdējo gadu laikā. Redzot iedzīvotāju interesi un augošo satraukumu par gaidāmo apkures sezonu, AS “RĪGAS SILTUMS” organizē semināru “Kā gudri samazināt tēriņus par apkuri daudzdzīvokļu mājās?” Praktiskā semināra tiešraide notiks, otrdien, 26.jūlijā, plkst. 14.00 portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiešraidē ar risinājumiem energoefektivitātes uzlabošanai dalīsies eksperti no AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" un AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum".

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: "Semināru cikla apmeklētība liecina par iedzīvotāju pastiprināto interesi un satraukumu par apkures rēķiniem, kas ir lielāks nekā citkārt. AS "RĪGAS SILTUMS" no savas puses ir veikusi virkni energoefektivitātes pasākumu kā ražošanā, tā pārvadē, lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi. Līdz nākamajai apkures sezonai ir atlikuši vien daži mēneši, un redzam, ka ir neizmantotas siltumenerģijas patēriņa samazinājuma iespējas tieši iedzīvotāju pusē. Mudinām dzīvokļu īpašniekus uzsākt ātrās energoefektivitātes aktivitātes. Vasara ir pēdējais brīdis, lai ar mērķētām aktivitātēm, uzlabojot energoefektivitāti savos mājokļos, sagaidītu nākamo apkures sezonu ar apziņu, ka pastāvēs iespēja ekonomēt un maksāt mazāk."

Seminārā tiks sniegta skaidrojoša informācija par aktuāliem jautājumiem - ko varam veikt, lai samazinātu apkures izmaksas daudzdzīvokļu ēkās? Kā pieņemt lēmumus un sākt organizēt energoefektīvus soļus? Kādi lēmumi un kam jāpieņem par plānoto energoefektivitāti? Kur rast finansējumu?

Par AS "RĪGAS SILTUMS"

AS "RĪGAS SILTUMS" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS "RĪGAS SILTUMS" īpašumā.

AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).