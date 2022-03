Tiešraides seminārs Kvalitatīva un atbildīga būvniecība

Marts 2022 paredzēts par 2022 paredzēts par VELUX piedāvātajiem risinājumiem veselīgai un energoefektīvai mājai, uzzināsim, kas ir ICF būvniecības sistēma no ECSOEN un kādi ir ieguvumi no tās izmantošanas, kādas iespējas tiek piedāvātas ilgtspējīgas apdares siltinātām fasādēm no CAPROL un kādas priekšrocības sniedz CEDRAL ventilējamās fasādes apdares risinājumi un jumta segumi.

Semināru skaties 2022. gada 16.martā plkst.13:00 buvbaze.lv un Laiks Mājai Facebook kontos, www.buvbaze.lv mājaslapā un Delfi.lv tiešraižu sadaļā.

PROGRAMMA:

13:00 – 13.05 Semināra atklāšana. Moderators - Ansis Klintsons

13:05 – 13:45 Veselīgas un energoefektīvas mājas Latvijā - VELUX

VELUX tirdzniecības pārstāvis - Kirills Aleksejevs

VELUX tehniskais konsultants – Imants Lukševics

13:45 – 14:00 Laiks skatītāju jautājumiem. Moderators - Ansis Klintsons

14:00 – 14:45 Energoefektīvas mājas būvniecība, izmantojot ICF sistēmu no ECSOEN

ECSOEN pārstāvis – Māris Driķis

14:45 – 15:00 Laiks skatītāju jautājumiem. Moderators - Ansis Klintsons

15:00 – 15:45 Ilgtspējīga apdare siltinātām fasādēm - CAPROL

CAPROL pārstāvis – Jānis Ulmanis

15:45 – 16:00 Laiks skatītāju jautājumiem. Moderators - Ansis Klintsons

16:00 – 16:45 Ilgtspējīgas ventilējamās fasādes apdares risinājumi un jumta segumi – CEDRAL

CEDRAL pārstāvis – Elviss Siliņš

17:45 – 17:00 Laiks skatītāju jautājumiem. Noslēgums. Moderators - Ansis Klintsons

Semināra laikā būs iespējams uzdot jautājumus pārstāvjiem buvbaze.lv un Laiks Mājai Facebook kontos.

Semināra ilgums – 4 stundas.

Dalība – bezmaksas.