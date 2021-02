Tiešsaistes konference 'FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam'

Latvijas astoņu nozaru kompetences centri sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un SIA "Fidea" aicina piedalīties tiešsaistes konferencē "FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam", kurā īsi un kodolīgi 314 sekunžu uzrunās inovatīvi uzņēmumi dalīsies pieredzē, panākumu atslēgās un sasniegtajos rezultātos jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanā, kā arī pētniecības un attīstības procesa aizkulisēs. Konferenci tiešraidē varēs vērot no pulksten 10.00 mājaslapā www.ff314.lv.

Covid-19 ir kardināli mainījis ikdienu, biznesu un ekonomiskās iespējas. Ir skaidrs, ka pasaule pēc pandēmijas nebūs tāda, kāda tā bija iepriekš. Pārmaiņas un inovācijas noteiks mūsu jauno pozīciju globālajā tirgū, un tāpēc Eiropas Komisija, Latvijas Banka un valsts pārvalde atkārtoti uzsvērušas, cik būtiski ir attīstīties un mainīties.

"FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam" mērķis ir demonstrēt kompetenču centrus kā nozīmīgu ekosistēmas daļu, kas veicina inovācijas, starpnozaru sadarbību un sinerģiju starp industriju un zinātni, kā arī stimulē augstas pievienotās vērtības produktu un tehnoloģiju attīstīšanu. FF 314 (no angļu valodas – "Fast Forward") izcels praktiskos piemērus, sasniegumus, kā arī fizisko, digitālo un dabaszinātņu pasauļu sadarbības rezultātus. Astoņas nozares četrās sesijās un vairāk nekā 20 stāstu laikā radīs atbildes uz jautājumiem:

Kādi soļi veicami, lai atrastu tehnoloģiskās attīstības potenciālu?

Kā nepieķerties pirmajai idejai?

Kāpēc nezināt, kur nonāksi, arī ir labi?

Kā pelnīt no ieguldījumiem inovācijās?

Kā uzņēmējam veidot abpusēji izdevīgu sadarbību ar zinātniekiem?

Kā piesaistīt starptautiska līmeņa partnerus?

Kā veidot abpusēji izdevīgu nozaru sadarbību kopīgu ideju realizēšanā?

Kā zaļo risinājumu ieviešana var samazināt manas izmaksas?

Kā pozicionēt savu zaļo risinājumu tirgū?

u.c.

Konferenci atklās Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pieredzes stāstos dalīsies tādi uzņēmumi kā AS "Madara Cosmetics", SIA "Pharmidea", AS "Balticovo", SIA "Tilde", AS "SAF Tehnika", AS "Grindeks", SIA "Kinetic Nail Systems", SIA "Karavela" un citi.

Konference tiek organizēta pasākuma "1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārta" ietvaros: projekti Nr. 1.2.1.1/18/A/001, Nr. 1.2.1.1/18/A/002, Nr. 1.2.1.1/18/A/003, Nr. 1.2.1.1/18/A/004, Nr. 1.2.1.1/18/A/005, Nr. 1.2.1.1/18/A/006, Nr. 1.2.1.1/18/A/007 un Nr. 1.2.1.1/18/A/008.