Tiešsaistes konferencē prezentēs pētījuma 'Dažādības kompass 2023' rezultātus

Lai gan par vienlīdzību iestājās jau Aristotelis, kā arī daudzi viņa domubiedri un sekotāji, atšķirīgu attieksmi darba vidē piedzīvo arī modernās pasaules iedzīvotāji Latvijā. Viens no tās galvenajiem cēloņiem ir izpratnes trūkums sabiedrībā par to, uz kādām tieši situācijām ir attiecināms termins "diskriminācija". Tas novērojams arī diskriminācijai visvairāk pakļautajās sociālajās grupās – liela daļa šo grupu pārstāvju ir pieņēmuši šo situāciju kā pašsaprotamu un ir iemācījušies tai pielāgoties, liecina pētījuma "Dažādības kompass 2023" dati.

Ekspertu vērtējumā šis izpratnes trūkums ir ļoti būtiski šķērslis ceļā ne vien uz iekļaujoša darba tirgus, bet arī iekļaujošas sabiedrības izveidi Latvijā. Iemesls – tas neveicina toleranci un dažādības pieņemšanu, kā arī dažādu sabiedrības grupu kvalitatīvu mijiedarbību, kas mūsdienās ir būtisks priekšnosacījums jebkuras organizācijas izaugsmei neatkarīgi no tā, vai tas ir uzņēmums, valsts vai pašvaldības iestāde u.tml.

"Ir pierādīts, ka dažādība veicina produktivitāti, inovācijas, radošumu un citus uzņēmumu, kā arī valstu ekonomisko izaugsmi veicinošos aspektus, tāpēc ignorēt to ir pārdroši. Iekļaujošas – atvērtās un cieņpilnās attiecībās balstītas – darba vides izveide būs būtisks solis tuvāk iekļaujošas Latvijas sabiedrības izveidei, kas ir viens no Latvijas stratēģiskajiem mērķiem, tāpēc veicām šo apjomīgo pētījumu. Lai arī tieši šos datus ar 2018. gadā veiktā pētījuma datiem salīdzināt nevaram, tie atklāj daudz interesantu sakarību. Tādējādi gan šie dati, gan pētījumā iesaistīto ekspertu komentāri ļaus mums izstrādāt kvalitatīvu turpmākās rīcības plānu diskriminācijas izskaušanai valstī, kā arī daudzpusīgus darba devēju un dažādu sabiedrības grupu atbalsta mehānismus," uzsver Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Lai noskaidrotu, kā pilnveidot esošos diskriminācijas novēršanas mehānismus Latvijā un ieviest jaunus – vēl efektīvākus, SIF sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Kantar" un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) šā gada 10. janvārī no pulksten 10.00 līdz 13.00 rīkos tiešsaistes konferenci "Dažādības kompass 2023". Tai ikviens interesents varēs sekot līdzi "Delfi" tiešraižu sadaļā, SIF "Facebook" lapā un InCSR "YouTube" kanālā.

Pasākuma gaitā ikvienam interesentam būs iespēja ne tikai iepazīties ar datiem un faktiem, ko atklāj nule kā veiktais pētījums "Dažādības kompass 2023". Tāpat ir paredzētas vairākas diskusijas, kurās dažādu jomu eksperti, sabiedrības grupu pārstāvji un darbu devēji ne vien dalīsies pieredzē, bet pārdomās par to, cik atvērta dažādībai un iekļaujoša ir darba vide Latvijā, kādu sabiedrības grupu pārstāvji tai ir pakļauti visvairāk, kas ir būtiskākie iekļaujošas darba vides izveidi bremzējošie faktori Latvijā un kam ir jāuzņemas atbildība par to novēršanu, kā efektīvi novērst diskriminācijas riskus un ko mēs šajā ziņā varam mācīties no citu valstu pieredzes.

"Dažādības kompass 2023" – visaptverošs pētījums par aktuālo situāciju diskriminācijas jomā Latvijas darba vidē, kurā tiek izzināts dažādu cilvēku, kuri piedzīvojuši atšķirīgu attieksmi dēļ sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai vecuma, darba devēju, darba ņēmēju un pretdiskriminācijas ekspertu viedoklis par diskriminācijas cēloņiem, riskiem, izaicinājumiem un risinājumiem. To īsteno SIF sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Kantar" un InCSR.