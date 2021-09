Tiešsaistes saruna 'Par sievietes veselībai būtisko'

Ceturtdien, 30. septembrī plkst.19:00, ikviens tiek aicināts sekot līdzi tiešsaistei.

Sarunā piedalās Paula Stradiņa Klīniskās universitates slimnīcas Krūts ķirurģijas virsārsts Asoc. Prof. Dr. Arvīds Irmejs, ginekoloģe Dr. Zane Krastiņa, kā arī labdarības fonda "Rozā vilciens" dibinātāja Zinta Uskale. Sarunu vada Paula Tisenkopfa, kas pagājušogad saskārās ar krūts vēža diagnozi un par savu pieredzi ir izveidojusi izstādi "Paštrokšņi", kas līdz oktobra beigām apskatāma Āgenskalnā, atjaunotajā Laubes namā. Saruna plānota par krūts un ginekoloģiskās veselības jautājumiem, profilaktiskajām pārbaudēm un ieteikumiem no ārstu puses.

Tiešsaistes saruna ir daļa no izstādes "Paštrokšņi" pavadošās programmas. Jau minēts, ka Laubes namā, Baložu iela 20A, Rīgā no 24. septembra līdz 24. oktobrim apskatāma izstāde "Paštrokšņi", kas tapusi, sadarbojoties vairākiem mākslas un kultūras jomas profesionāļiem. Izstādē atspoguļots slimības pieredzes stāsts, kas balstīts Paulas Tisenkopfas personīgajā pieredzē, sastopoties ar diagnozi krūts vēzis un krīzi, kurā mēģinājumi atbilst un izpildīt apkārtējo gaidas vairs nespēja glābt no satikšanās ar sevi.

Izstāde būs apskatāma oktobrī, kad ik gadu Latvijā un pasaulē tiek atzīmēts Krūts veselības mēnesis. Tās ietvaros paredzēts organizēt arī saistošas diskusijas ar nozares profesionāļiem par tēmām, kuras šī pieredze aktualizējusi. Ieeja izstādē būs par ziedojumiem, un saziedotie līdzekļi tiks novirzīti labdarības fondam "Rozā vilciens", palīdzot nodrošināt atbalstu sievietēm Latvijā ar krūts vēža diagnozi.

Pavadošajai programmai interesenti aicināti sekot līdzi vietnē "pastroksni.lv", kā arī sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram".