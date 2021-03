Trešdaļa Latvijas jauniešu neveido uzkrājumus

Summu līdz 20 eiro mēnesī uzkrājumam novirza 16% jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Apmēram piektā daļa jauno cilvēku uzkrājumam novirza no 20 līdz 50 eiro mēnesī, 13% jauniešu – no 50 līdz 100 eiro, bet vēl 17% – summu virs 100 eiro. Savukārt 34% jauno cilvēku atzīstas, ka viņi vispār neveido uzkrājumus, secināts SEB bankas veiktajā aptaujā*.

"Jau vairākus gadus, veicot jauniešu aptaujas un vienlaicīgi strādājot ar jaunas paaudzes izglītošanu par finanšu jautājumiem, redzam, ka uzlabojas gan jauno cilvēku sapratne par nepieciešamību veidot uzkrājumus, gan viņu spēja plānot savas finanses. Skaidrs, ka spēja veidot uzkrājumus ir atkarīga arī no ienākumu līmeņa, un saprotams, ka jauniešiem, sākot savas gaitas darba tirgū, ienākumi vēl nav lieli. Tomēr jebkurā vecumā ir svarīgi zināt, kā pareizi plānot savas finanses, lai uzkrājumu veidošana kļūtu par veselīgu ieradumu. Un šai tēmai pievērsīsimies arī šī gada Finanšu pratības nedēļas ietvaros", norāda SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Sākoties Finanšu pratības nedēļai SEB banka pirmdien, 22. martā plkst. 16:00 aicina jauniešus pievienoties tiešsaistes diskusijai "50-30-20: Vienkāršs rīks, kā veiksmīgi plānot savu budžetu", kuras laikā SEB bankas Inovāciju vadītājs Kārlis Karolis un SEB Youth LAB 2020 absolvente, RGSL studente un podkāsta "The Chat Chamber" vadītāja Marta Viļuma apmainīsies viedokļiem un dalīsies savā pieredzē.

Diskusija notiks SEB bankas Facebook un YouTube profilā.

*Aptauju pēc SEB bankas pasūtījuma veica uzņēmums Norstat 2020. gada septembrī un tajā piedalījās 666 jaunieši vecuma no 18 līdz 25 gadiem.