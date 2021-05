TWINO organizē diskusiju par investīciju iespējam finanšu tirgos Finanšu tehnoloģiju uzņēmums TWINO sadarbībā ar vadošo jaunuzņēmumu pasākumu Baltijā TechChill, otrdien,18.maijā, no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.30, FinTech Talks by TWINO pasākumu sēriju ietvaros organizē diskusiju par investīciju iespējām finanšu tirgos - "A new era of investing". Diskusijas laikā tiks runāts par pēdējā laika izmaiņām kapitāla tirgos, izaicinājumiem un iespējām, ko radīja 2020.gads, kā arī par tendencēm, kas pavērušas iespējas kapitāla tirgos investēt arvien plašākam investoru lokam. Pasākuma dalībnieki diskusijas laikā aplūkos plašo finanšu instrumentu klāstu, kā arī dalīsies savā pieredzē un novērojumos, kā maksimāli izmantot savu ieguldījumu portfeli. Diskusijai pievienosies plašs un zinošs ekspertu loks no dažādām jomām, tostarp ar pieredzi akciju un vērtspapīru tirgos, kriptovalūtas un savstarpējo aizdevuma platformu nozarēs u.c. Sarunā apskatītās tēmas būs saistošas, gan cilvēkiem, kas tikai vēl apsver iespēju spert pirmos soļus investīciju pasaulē, gan ekspertiem ar pieredzi šajā jomā. FinTech Talks by TWINO diskusiju vadīs, kā arī savstarpējo platformu nozari diskusijā pārstāvēs TWINO Investīciju platformas vadītājs Roberts Lasovskis, kam pievienosies Liene Dubava, NASDAQ Riga valdes locekle, NASDAQ Baltic emitentu pakalpojumu nodaļas vadītāja, Pauls Miklaševičs, BlueOrange Klientu aktīvu pārvaldīšanas direktors, Tomas Kralovs (Thomas Kralow), profesionāls investors, finanšu instrumentu izglītojošās platformas thomaskralov.com izveidotājs un lektors, kolektīvās investēšanas platformas Funderbeam dibinātāja un vadītāja Kaidi Rūsalepa (Kaidi Ruusalepp), kā arī Kristians Kangro (Kristjan Kangro), kriptovalūtas platformas Change dibinātājs un izpilddirektors. "Investīciju iespējas finanšu tirgū šobrīd ir tik plašas, kā vēl nekad. Gandrīz visos populārākajos investīciju veidos šā gada laikā var vērot pastiprinātu aktivitāti no investoru vidus, tostarp arvien pieaugot interesei arī no nozares jaunpienācējiem. Šis ir labs laiks, lai meklētu un iepazītu jaunus veidus kā ļaut kapitālam augt, novirzot daļu no brīvajiem līdzekļiem darījumiem ar dažādiem finanšu instrumentiem", tēmas aktualitāti pamato diskusijas vadītājs no TWINO, Roberts Lasovskis. Diskusija FinTech Talks by TWINO būs oficiālais šā gada TechChill konferences satelītpasākums, kas norisināsies 18.maijā no plkst. 19.00 līdz 20.30. Pasākumu būs iespējams vērot tiešraidē Delfi.lv vai TWINO Facebook lapā. Jautājumus diskusijas dalībniekiem iespējams uzdot šeit. TechChill ir lielākais jaunuzņēmumu pasākums Baltijā, kas ik gadu pulcē jaunuzņēmumu vadītājus, investorus un citus ekosistēmas spēlētājus, lai veicinātu Latvijas atpazīstamību pasaulē. 2021.gadā TechChill norisinās no 7.līdz 21.maijam. FinTech Talks by TWINO ir pasākumu cikls, ko organizē finanšu tehnoloģiju uzņēmums TWINO. Līdz šim šī pasākuma cikla ietvaros jau notikuši 8 pasākumi, par dažādam finanšu un tehnoloģiju nozarei aktuālām tēmām, piesaistot, runātājus no tādiem uzņēmumiem kā Google, IBM, KPMG, Transferwise, McKinsey & Company u.c.