Lai motivētu iedzīvotājus no visas Latvijas iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, zīmols "Mežpils" 12. oktobrī uzsāk sabiedrības līdzdalības kampaņu "Dari savu pilsētu labāku!". Tās ietvaros ikviens interesents aicināts iesūtīt savu ideju apkārtnes labiekārtošanai kādā no kategorijām: aktīvās atpūtas iespēju veicināšana, vides pieejamības uzlabošana, atpūtas vietu sakopšana un labiekārtošana, informatīvi izglītojošu vietu izveide vai labiekārtošana vai cits. Organizatori no iesniegtajiem projektiem konkursa kārtībā izvēlas trīs labākos projektus, kuru iesniedzēji balvā saņems finansējumu projektu īstenošanai. Kopējais balvu fonds līdz 30 000 eiro.

""Lai gan kampaņas nosaukums aicina "Dari savu pilsētu labāku!", patiesībā stāsts ir par visu Latviju - katru novadu, pagastu, ciemu vai apkaimi. Šīs akcijas laikā aicinām ikvienu iesaistīties un būt drosmīgiem savās idejās. Zaļa, sakopta un skaista Latvija ir mūsu visu atbildība, sabiedrības līdzdalība ir nozīmīga, tādēļ mēs gribam palīdzēt spert soli pretī labākai videi un sabiedrības iniciatīvai." aicina AS "Aldaris" valdes locekle Elīna Aščuka.

Kampaņas atklāšanas pasākumā 12. oktobrī ikviens interesents varēs tiešsaistē sekot līdzi diskusijām, kurās piedalīties vides jautājumu eksperti un entuziasti.

Diskusijā "Kāda būs nākotnes pilsēta?" piedalīsies arhitektu biroja "Nams" arhitekts Sergejs Ņikiforovs, lektors, žurnālists, futūrists Haralds Burkovskis, Rīgas domes deputāte Alija Turlaja un Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un iepirkumu nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte.

Diskusijā "Ar ko sākas zaļāka Latvija?" piedalīsies "Mežpils" zīmola vadītāja Ieva Anita Rieksta, mūziķe Māra Upmane – Holšteina, "Ziemeļlatvijas Mežsaimnieks" valdes locekle Vera Dorohova un uzņēmēja Marika Ģederte.

Diskusijas no plkst. 13.00 būs iespējams vērot tiešsaistē kampaņas Facebook lapā, kā arī portālā delfi.lv. Skatītājiem būs iespēja ne tikai uzdot sev interesējošos jautājumus, bet arī piedalīties konkursos un iegūt noderīgas balvas.

Kampaņā "Dari savu pilsētu labāku!" var piedalīties ikviena fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbības mērķis nav peļņas gūšana. Izvēlētajai pieteiktā projekta īstenošanas vietai jābūt publiski pieejamai. Konkursam pieteiktos projektus izvērtēs neatkarīga organizatoru izveidota žūrijas komisija, kas izvēlēsies trīs projektus, kuru iesniedzēji balvā saņems finansējumu projektu īstenošanai (viena projekta finansējums līdz 10 000 eiro apmērā (ieskaitot PVN), savukārt, kopējais balvu fonds – trīs projektu finansējums līdz 30 000 eiro (ieskaitot PVN)).

Lai piedalītos kampaņā, projekta pieteicējiem līdz 2022. gada 30. novembrim, jāaizpilda pieteikuma anketa. Kampaņas rezultāti un uzvarētāji tiks publicēti 2023. gada 11. janvārī. Plašāka informācija, kampaņas nolikums un pieteikuma anketa atrodama mājaslapā www.mezpils.lv.