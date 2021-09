Vai Latvijas komandai tiks Vikinglotto kauss šī vakara finālspēlē?

Pirmo reizi Viļņā notiekošajā ''Vikinglotto Cup 2021'' turnīrā, kas norisinās no 6. līdz 9. septembrim, ar labiem panākumiem startē Latvijas čempionvienība basketbolā "VEF-Rīga". Šajā turnīrā, kurā piedalās "Vikinglotto" loterijas dalībvalstu komandas, VEF pamatturnīrā pirmajā spēlē 7. septembrī ar 71:68 apspēlēja Beļģijas līdervienību Ostendes "Filou", bet vakar ar 86:80 svinēja otro uzvaru pār Paņevēžas ''Lietkabelis'', ko pārstāv Latvijas izlases spēlētājs Kaspars Bērziņš. Līdz ar to šovakar VEF cīnīsies par zeltu un turnīra kausu pret vienu no vadošajiem Lietuvas basketbola klubiem Viļņas ''Rytas''.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spēles translāciju tiešraidē būs iespējams skatīties šeit: https://www.delfi.lv/tiesraides/.

''Vikinglotto Cup 2021'' turnīru organizē Lietuvas loteriju uzņēmums "Olifeja", lai atzīmētu "Vikinglotto" loterijas desmitgadi Lietuvā, un tas sakrīt arī ar loterijas desmitgadi Latvijā. Vikinglotto ir pirmā starptautiskā Eiropas loterija, kas tika izveidota pirms 23 gadiem ar mērķi piedāvāt loteriju, kuras laimesti pārsniedz nacionālo loteriju laimestus. Basketbola turnīra ideja ir atbalstīt aktīva dzīvesstila un sportiskā gara idejas popularizēšanu.

Turnīrā tiek vēlreiz uzsvērts, ka šogad februārī kāds "Vikinglotto" spēlētājs no Lietuvas laimēja visu laiku lielāko loteriju laimestu Baltijā – 13 miljonus eiro. Šādi laimesti iespējami tikai starptautiskas sadarbības rezultātā. "Vikinglotto" organizē Dānijas, Slovēnijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Islandes, Beļģijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas nacionālie loteriju uzņēmumi; Latvijā – VAS "Latvijas Loto". Arī Latvijā "Vikinglotto" loterijā ir laimēts valstī vēsturiski lielākais laimests 815 tūkst. eiro apmērā.

''Vikinglotto Cup 2021'' basketbola turnīrā piedalās divi Lietuvas basketbola klubi – Viļņas ''Rytas'' un Paņevēžas ''Lietkabelis'', ko pārstāv Kaspars Bērziņš, Tallinas ''Kalev/Cramo'', ko pārstāv Mārcis Vītols (treneri Roberts Štelmahers un Aksels Vairogs), Ostendes "Filou" no Beļģijas, Norčēpingas ''Dolphins'' no Zviedrijas un Latvijas čempionvienība ''VEF-Rīga''.

Kā minēts, "VEF-Rīga" pamatturnīrā ar 71:68 uzvarēja Ostendes "Filou" no Beļģijas, spēles laikā atspēlējoties pat no 17 punktu deficīta, VEF rindās rezultatīvākajam ar 19 gūtiem punktiem esot Somijas leģionāram Aleksandram Madsenam. Savukārt otrajā spēlē ar rezultātu 86:80 tika uzveikta Kaspara Bērziņa pārstāvētā Paņevēžas ''Lietkabelis''. Šajā spēlē rezultatīvākais vīrs VEF rindās, iekrājot 20 punktus, bija Džeilens Railijs.