Uzkrājums pensijai lielai daļai cilvēku vēl aizvien ir kas abstrakts un ar šodienu nesaistīts. Gluži vienkārši – laikā, kad esam savā spēku plaukumā, ir grūti iztēloties sevi pensijas gados. Tas lielā mērā nosaka arī iedzīvotāju visai pasīvo attieksmi attiecībā uz pensiju 2. līmeņa plānu un pārvaldnieku izvēli. Taču šī vienaldzība par to, kur aiziet 6% no katras mēnešalgas, nereti rezultējas tajā, ka naudu ilgstoši esam ieguldījuši sev nepiemērotā pensiju 2. līmeņa plānā, līdz ar to – zaudējuši daļu no potenciālās peļņas. Tā, piemēram, Swedbank pensiju 2. līmeņa plānā stabilitāte, kas vairāk piemērots iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma, šobrīd iegulda apmēram 60 tūkstoši cilvēku, kuru vecums un līdz ar to arī ieguldījumu stratēģija ne tuvu nav atbilstoša šim plānam.

Tāpēc šoreiz kopā ar ekspertiem diskutēsim:

Vai tiešām pensiju 2. līmenis nenes cerēto peļņu nākotnes pensijai vai šo priekšstatu rada novēlota atbilstoša pensiju plāna izvēle?

Kad pārvaldīšanas komisijas ir teju vienādas, kam pievērst uzmanību, izvēloties savu pensijas pārvaldnieku?

Kā vērtējams pensiju plānu ienesīgums aizvadītajā gadā un par ko liecina 2022. gada prognozes?

Diskusijas dalībnieki:

Pēteris Stepiņš , "Swedbank" Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības vadītājs;

, "Swedbank" Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības vadītājs; Kaspars Peisenieks , "Investīciju klubs" izpilddirektors;

, "Investīciju klubs" izpilddirektors; Karīna Kulberga, "Swedbank Latvija" "Private Banking" vadītāja, diskusijas moderatore

Diskusija "Vai pensiju 2.līmeni var uztvert kā peļņu nesošu ieguldījumu?" notiks 13. janvārī pulksten 13.00.

Facbook pasākuma links: Vai pensiju 2. līmeni var uztvert kā peļņu nesošu ieguldījumu?