Valmierā notiks paaudžu sadarbībai veltīts pasākums

Lai veicinātu toleranci un saliedētību starp dažādām vecuma grupām, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sāk īstenot pasākumu kopumu izpratnes un informētības veicināšanai, tāpēc 18. augustā Valmierā notiks pirmais pasākums, lai uzrunātu sabiedrību un sniegtu ieskatu jautājumos, kas skar vecuma diskrimināciju. Pasākums pulcēs gan nozares ekspertus, gan gados jaunus un gados vecākus cilvēkus, lai veidotu kopīgu sadarbības dialogu.

Saskaņā ar Eirobarometra 2019.gada pētījuma par diskrimināciju Eiropas Savienībā datiem 40% respondentu no Latvijas uzskata, ka Latvijā ir izplatīta vecuma diskriminācija, uztverot, ka persona ir pārāk veca vai pārāk jauna. To apstiprina arī tiesībsarga 2020. gadā veiktais pētījums par diskriminācijas izplatību nodarbinātības vidē, kurā vecumu kā galveno diskriminācijas faktoru min 58% aptaujāto. Lai arī par vecuma diskrimināciju sabiedrībā ir runāts daudz, tomēr šī problēma vēl joprojām ir aktuāla.

"Sabiedrības integrācijas fonds jau pērn kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros organizēja dažādus pasākumus, lai aktualizētu eidžisma jeb vecuma diskriminācijas tēmu. Kāpēc par to ir tik ļoti svarīgi turpināt runāt? Jo mēs nekad nezinām, kad būsim par jaunu vai par vecu, piemēram, lai iekļautos nodarbinātībā. Viedojot saliedētāku un iekļaujošu sabiedrību, vēlamies mazināt risku nonākt nevienlīdzīgā pozīcijā, vēlreiz uzsverot – svarīgākais ir prasmes, nevis vecums," saka SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pasākumā, kas notiks 18. augustā no pulksten 14.00 līdz 17.00 Valmierā, Valmiermuižas alus virtuvē (Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža), kopā pulcēsies gan eksperti, gan arī gados jauni un gados vecāki cilvēki. Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne Agnese Dāvidsone paudīs viedokli par to, kā sociālie tīkli ietekmē diskrimināciju uz vecuma pamata, kā mediju vide veido priekšstatus par to, kā arī par to, kā dažādas vecuma grupas dzīvo mūsdienās. Vidzemes Augstskolas lektore un paaudžu pētniece Anna Broka stāstīs ar labas prakses piemēriem no citām valstīm. Picērijas "Vīnkalni" vadītāja Evija Zentiņa un Valmieras drāmas teātra aktrise Inese Ramute dalīsies ar savu pieredzi.

Kopīgā paneļdiskusijā klātesošie arī mēģinās rast atbildi uz jautājumu, kādas platformas mūsdienās var veicināt paaudžu aktīvāku sadarbību. Ekspertu diskusija notiks no pulksten 15.00 līdz 16.00, translējot tiešraidē arī interneta portālā delfi.lv, ko aicinām noskatīties ikvienu interesentu (pieejas links tiešraidei "Facebook" platformā.

Pasākums tiek organizēts SIF īstenotās programmas "Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība" ietvaros. Plašāka informācija par programmu atrodama tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.