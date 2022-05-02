Вебинар расскажет украинцам о практических и юридических аспектах трудоустройства в Латвии
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Bторник, 3 мая, с 13:00 до 14:00 пройдет онлайн-семинар "Как найти работу в Латвии? Практические и юридические консультации для украинцев". Онлайн-семинар будет доступен на платформе Facebook https://fb.me/e/37m1KcYY2 и на интернет-портале Delfi.ru.

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В семинаре примут участие Павел Белисов, директор департамента Государственного агентства занятости (ГАЗ), Марина Авдеенко и Карина Степанова, главные налоговые инспекторы Службы государственных доходов (СГД), Янис Цигузис, руководитель юридического отдела BDO Latvia и Дайнис Водолагинс. Семинар проведет Анастасия Бал, специалист по подбору персонала FindAda.

  • На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие темы:
  • Где искать и найти информацию о возможностях трудоустройства в Латвии?
  • Kак оформить самозанятость, налогообложение в этом случае, какие первые шаги
  • Bлияет ли заработок на пособия, сервисы и службы для получения ответов на вопросы относительно предпринимательства.
  • Kак оформить налоговую книжку? Имеем ли право сделать ее сразу, а не через 183 дня?
  • Eсли я частный предпринимать в Украине, плачу налоги там, должна ли я оформлять самозанятость здесь и платить налоги ?
  • Eсли я работаю онлайн для украинских клиентов, нужно ли платить налоги?

"Крайне важно не ставить жизнь на паузу и продолжать работать — это то, что поможет сохранить нам психологическую стойкость. Но продолжение профессиональной деятельности в новой стране взывает много вопросов, на которые мы постараемся найти ответы на вебинаре," говорит Анастасия Бал, специалист по подбору персонала FindAda.

Анастасия Бал приехала в Ригу, чтобы продолжить карьеру в области управления персоналом и психотерапии, а также пополнить знания команды FindAda многолетним опытом подбора персонала на международных рынках и в Украине.

Семинар организован ERDA, Латвийской ассоциацией экспортеров The Red Jackets и инновационной компанией Helve, которые в сотрудничестве с Государственным агентством занятости и Бюро аудита, налогов, бухгалтерского учета и финансового консультирования создали единый портал вакансий ukrainetolatvia.teamtailor.com. BDO Latvia." И Служба государственных доходов (СГД).

Мероприятие пройдет на русском языке.

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