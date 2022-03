Vispasaules Pārstrādes dienā iedzīvotājus aicina uz Vislatvijas šķirošanas meistarklasi

Rosinām dzīvot videi draudzīgāk un aicinām pārskatīt savus ikdienas paradumus. Lai nevajadzīgās lietas nonāktu pārstrādē, nevis atkritumu poligonā, vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" un "Eko Rija" piektdien, 18. martā, kad starptautiski tiek atzīmēta Vispasaules Pārstrādes diena, aicina Latvijas iedzīvotājus pieslēgties "Vislatvijas šķirošanas meistarklasei". Pulksten 15.00 ikviens interesents tiek aicināts pieslēgties meistarklases tiešraidei portālā "Delfi" un "Clean R" "Facebook" kontā, lai interaktīvā formātā ne vien pārbaudītu savas zināšanas par atkritumu šķirošanu un vides saudzēšanu, bet arī iegūtu vērtīgus padomus, kā katrs varam gādāt, lai apglabāšanai poligonos nonāktu vēl mazāk atkritumu.

Zaļais kurss un Latvijas Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns nosaka, ka līdz 2035. gadam atkritumu poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir jāsamazina līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma. Šobrīd tiek apglabāti ap 60% no atkritumiem, un, lai arī katru gadu vērojams, ka šķiroto atkritumu apjomam, kas aiziet otrreizējā pārstrādē, ir tendence pieaugt, joprojām katru gadu turpina pieaugt arī nešķirotu atkritumu apjoms. Mēs katrs radām vēl vairāk atkritumu un joprojām pārāk maz uzmanības pievēršam to šķirošanai, patēriņa samazināšanai un ilgtspējīgam dzīvesstilam.

Vispasaules Pārstrādes diena, kas sakrīt ar pavasara atnākšanu – laiku, kad ārā viss sāk plaukt un rodas vēlme sakārtot ne vien māju, bet arī pagalmu, – ir īsteni piemērots brīdis, lai izvērtētu savus paradumus un to draudzīgumu videi. Tādēļ "Clean R" un "Eko Rija" aicina noslēgt darba nedēļu interaktīvā meistarklasē, kas katram palīdzēs novērtēt to, cik viņš ir zinošs šķirotājs, un visiem kopā noskaidrot, cik atbildīgi un zinoši mēs esam kā sabiedrība.

Meistarklasē tiks pārrunāti gan joprojām mulsinošie jautājumi par to, kurā konteinerā jāliek majonēzes burciņa, slapjš kartons un folija, gan arī noskaidrosim, ko pēc pavasara sēšanas darbiem iesākt ar vecajiem stādu podiņiem un kur likt pērnās lapas.

Visi tiešraides skaitītāji būs aicināti savā viedierīcē atvērt testu un kopā atbildēt uz jautājumiem. Visi dalībnieki tiešsaistes režīmā varēs sekot līdzi saņemto atbilžu dinamikai, saņemt skaidrojumu par pareizajām atbildēm, kā arī "Facebook" komentāros uzdot neskaidros jautājumus par atkritumu šķirošanu un pārstrādi.

Ikviens interesents varēs pieslēgties bez maksas. Savukārt meistarklases noslēgumā aktīvākie dalībnieki saņems speciālas balvas no "Clean R" un "Eko Rija". Aicinām Vispasaules Pārstrādes dienu atzīmēt ar Vislatvijas šķirošanas meistarklasi!